Морковь против очков: мифы о восстановлении зрения

Мифы о восстановлении зрения очень живучи и переходят из поколения в поколение. Вера в то, что существует чудо-лекарство от близорукости и каждый в силах помочь себе сам, кажется, неиссякаема. Что из народных представлений о восстановление зрения работает, а что нет.

Поможет гимнастика для глаз

В интернете навалом «лучших упражнений для глаз». Считается, что гимнастика для глаз может исправить зрение при близорукости, дальнозоркости или астигматизме. Если делать упражнения регулярно, то можно уменьшить проявления этих заболеваний.

– Это невозможно, – заявляет офтальмолог, кандидат медицинских наук Татьяна Шилова. – Если мы говорим о близорукости, то наш глаз так устроен, что, когда появляется миопия, меняется фокусное расстояние глаза, меняется форма глаза – он удлиняется. Никакими упражнениями изменить анатомию невозможно, это как если бы короткая рука стала длинной.

Однако некоторым людям гимнастика для глаз показана. По словам Шиловой, у людей, которые долго сидят за компьютером, чьи глаза не отдыхают в течение дня, глазные мышцы находятся в состоянии избыточного напряжения, что может стать причиной ложной близорукости. Человек на какое-то время хуже видит (на 1– 1,5 диоптрии). В таких случаях гимнастика, которая расслабляет мышцы, снимает напряжение, полезна. При ложной близорукости люди чувствуют зрительное утомление, болит переносица, глаза слезятся и краснеют.

Гимнастику врачи также рекомендуют детям с прогрессирующей близорукостью. Она не излечивает, но помогает приостановить падение зрения или по крайней мере замедлить этот процесс.

Вывод: Гимнастика нужна, чтобы зрение не ухудшалось, но, например, уменьшить уже имеющуюся близорукость или дальнозоркость она не поможет.

Морковь и чернику надо есть как много больше

Любовь и труд все перетрут, а черника и морковь в большом количестве восстановят зрение. Для некоторых это равнозначно очевидные вещи. Морковь можно купить в любой сезон, а черника продаётся в аптеках в виде БАДов.

– Даже если есть чернику сотнями килограммов, она не восстановит зрение, – уверяет Татьяна Шилова. – Конечно, она может быть частью сбалансированной диеты, в ней есть фитонциды и ферменты, которые помогают сохранить состояние пигментного эпителия сетчатки. Но нужно понимать, что простого транспорта веществ из черники в сетчатку не происходит, она проходит по желудочно-кишечному тракту, и до глаза доходит мало.

Доктор отмечает, что БАДы с черникой часто назначают при дистрофии сетчатки, но в комплексе с другими препаратами.

– У фармкомпаний массивное лобби, но я ни разу не видела действенного эффекта от препаратов с черникой, – заявляет Шилова.

Похожая история с морковью. Сырая морковка содержит большое количество витамина А, при остром дефиците которого может возникать склероз слизистых оболочек. По словам Шиловой, такие последствия встречаются в малоразвитых странах. Как правило, у людей нет дефицита витамина А – всё-таки мы получаем его не только из моркови, но и из других продуктов. Офтальмолог предлагает ввести салаты из моркови в свой рацион как полезное блюдо, но не забывать, что витамин A усваивается с жирами – например с оливковым маслом или сметаной.

Вывод: Черника и морковь – продукты полезные, и иметь их в своём рационе имеет смысл, но они не восстанавливают зрение.

Очки с перфорацией – супертренажёр

Перфорационные очки из чёрного пластика с микроскопическими отверстиями до сих пор продаются под видом тренажёров для глаз, корректирующих зрение. Эти очки появились после распада СССР, в начале 90-х, когда альтернативные методы лечения были очень популярны, а маги и всевозможные шарлатаны собирали стадионы. Купить их недорого можно до сих пор, но есть хоть какая-то польза от «лечебного» гаджета минувшей эпохи?

– Это ненужный гаджет, – уверена офтальмолог Шилова. – Здесь есть эффект камеры-обскуры, за счёт уменьшения светопотока увеличивается глубина фокуса: человек надевает очки и видит в этот момент лучше, но, когда снимает эти очки, он видит так же. Их нельзя назвать тренировочными: они ничего не меняют ни в анатомии, ни в физиологии глаза.

По словам офтальмолога, кому они могут быть полезны, так это очень немногим людям с помутнением роговицы, у которых корректировка обычной очковой линзой не приносит результата, а очки с перфорацией дают положительный эффект. Им может быть показано ношение таких очков как корректирующего устройства, но решение в любом случае принимает врач, никакой самодеятельности.

Вывод: Очки с перфорацией – старый, но всё ещё живой рекламный трюк.

Очки с диоптриями лучше не носить

Ещё один живучий в народном сознании миф: очки при небольших степенях близорукости или дальнозоркости лучше не носить, иначе зрение будет ухудшаться.

– Носить очки мы рекомендуем даже при слабых степенях близорукости, – говорит Шилова. – Сегодня считается, что оптическая коррекция должна быть в максимальной степени. Помните, раньше были советы носить очки с меньшими диоптриями, чтобы тренировать глаза? Когда человек не носит очки или носит с меньшими линзами, возникает состояние «ленивый глаз», когда мозг уже в принципе не в состоянии воспринимать чёткую картинку даже с очковыми линзами. Нужно делать полностью либо очковую коррекцию, либо лазерную коррекцию зрения.