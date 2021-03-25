Доктор наук Михаил Костинов: После ревакцинации антитела к коронавирусу ещё больше активизируются

– Так надо ли перед ревакцинацией сдать тест на антитела? Какое их количество достаточно, чтобы подождать с новой прививкой?

– Не стоит тратить ни время, ни деньги. Это ничего по большому счету не означает для вас.

– Как так?

– Пока никому на планете не известно, каков протективный иммунитет к коронавирусу, то есть при каком количестве антител человек будет стопроцентно защищён от заболевания.

– Называют же цифры. Так, вирусолог, член-корр РАН Сергей Нетёсов рассказывал недавно, что появились работы, которые связывают уровень антител с возможностью заболеть коронавирусом и с тяжестью протекания заболевания. Правда, он подчёркивал, что это предварительные данные…

– Вот именно. Например, учёные точно знают, какая концентрация поствакцинальных антител к пневмококку защищает привитого от развития болезней (от пневмонии, менингита, других заболеваний) при встрече с этим патогеном. Но сегодня пока никто не может сказать, какой уровень антител к COVID-19 должен быть, к примеру, у больных диабетом, или у других хроников. Возможно, для таких пациентов он должен быть намного выше, чем у здоровых людей.

К тому же надёжность защиты всегда очень сильно зависит от состояния иммунной системы человека. Короче, количество антител ещё не означает, что они имеют протективные свойства для конкретного человека.

–Так может тогда и не надо так частить – каждые полгода вакцинироваться? Не будет это во вред?

– А вот это как раз уже более-менее понятно. Если у человека есть антитела и он ещё раз вакцинируется, то они не подавляются, а ещё больше активизируются (это показали британские и американские исследования). И тут дело даже не в количестве, а в том, как они «хватают» вирус. Другими словами, наличие большого числа антител через полгода после вакцинации или болезни ещё не означает, что ты защищён. Вот почему в Израиле, США, Британии – во всем мире сейчас рекомендуют делать ревакцинацию через полгода.