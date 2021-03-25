Доктор наук Михаил Костинов: После ревакцинации антитела к коронавирусу ещё больше активизируются
Профессор, зав. лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии уверяет читателей «Собеседника»: прививаться можно всем, даже людям с хроническими заболеваниями
Рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора запутывают: то говорят, что повторную прививку надо делать в зависимости от количества антител, то наоборот, уверяют: это не имеет значения, и для всех – и переболевших, и вакцинированных – устанавливают порог в полгода.
Так когда же они правы? Об этом «Собеседнику» рассказал Михаил Костинов, доктор мед. наук, профессор, зав. лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова.
– Так надо ли перед ревакцинацией сдать тест на антитела? Какое их количество достаточно, чтобы подождать с новой прививкой?
– Не стоит тратить ни время, ни деньги. Это ничего по большому счету не означает для вас.
– Как так?
– Пока никому на планете не известно, каков протективный иммунитет к коронавирусу, то есть при каком количестве антител человек будет стопроцентно защищён от заболевания.
– Называют же цифры. Так, вирусолог, член-корр РАН Сергей Нетёсов рассказывал недавно, что появились работы, которые связывают уровень антител с возможностью заболеть коронавирусом и с тяжестью протекания заболевания. Правда, он подчёркивал, что это предварительные данные…
– Вот именно. Например, учёные точно знают, какая концентрация поствакцинальных антител к пневмококку защищает привитого от развития болезней (от пневмонии, менингита, других заболеваний) при встрече с этим патогеном. Но сегодня пока никто не может сказать, какой уровень антител к COVID-19 должен быть, к примеру, у больных диабетом, или у других хроников. Возможно, для таких пациентов он должен быть намного выше, чем у здоровых людей.
К тому же надёжность защиты всегда очень сильно зависит от состояния иммунной системы человека. Короче, количество антител ещё не означает, что они имеют протективные свойства для конкретного человека.
–Так может тогда и не надо так частить – каждые полгода вакцинироваться? Не будет это во вред?
– А вот это как раз уже более-менее понятно. Если у человека есть антитела и он ещё раз вакцинируется, то они не подавляются, а ещё больше активизируются (это показали британские и американские исследования). И тут дело даже не в количестве, а в том, как они «хватают» вирус. Другими словами, наличие большого числа антител через полгода после вакцинации или болезни ещё не означает, что ты защищён. Вот почему в Израиле, США, Британии – во всем мире сейчас рекомендуют делать ревакцинацию через полгода.
– Чего мы ещё не знаем о вирусе сегодня?
– Это вирус-загадка. Вопросов много. Например, мы знаем, что вакцина тормозит размножение вируса, но не знаем, как она влияет на его носительство. Ведь если вирус попадает внутрь, это не значит, что антитела будут сразу его убивать. И сколько времени привитый будет его носить и сколько за это время заразит других? Может, полдня, или, если у него очень высокий титр, всего минут 30?
– И когда мы сможем это понять?
– Трудно сказать. Каждый институт сейчас занимается определённым направлением. К примеру, как улучшить качество лечения в «красной зоне», чтобы было меньше осложнений, меньше умирали. Как можно увеличить свойства вакцин. Ищем препараты, которые могут профилактировать заболевание. Занимаемся проблемами реабилитации – как и что мы должны восстановить со стороны иммунной системы.… И так далее.
– Кто-то изучает статистику заболевших привитых?
– Конечно. Исследуется, какой вакциной были привиты, и какая заболеваемость. Могу уверить: по сравнению с общей статистикой заболевших, это – единицы.
– И всё же – почему болеют привитые?
– Повторю, все зависит от состояния иммунной системы конкретного человека. – если есть дефекты, полностью защититься не получится. Не вакцина виновата, а люди так созданы, что кто-то неполноценно отвечает на её введение. И неважно, какой из вирусов это будет, если иммунная система не видит антиген. Кто-то не отвечает на прививку от кори, кого-то от дифтерии... Впрочем, таких людей – от 5 до 10% населения.
Но есть и другие причины. Так, полноценный (он называется условно полный) иммунитет у здорового человека, без хронических заболеваний, возникает через 4 недели после введения второй дозы вакцины. Некоторые люди заболевают после первой прививки (чаще всего на 7-10 день). но иммунитета-то ещё нет. Представьте, что вы варите суп. Поставили на огонь кастрюлю с водой и мясом – и что, будете считать это сразу есть? Так и тут.
Есть и нюансы. Обычные вирусы живут в организме 3-5 дней, и то 5 дней – у людей с иммунодефицитами. А носителями COVID-19 люди могут оставаться 35-40 дней после выздоровления. Особенно те, кто болел тяжело, прошёл реанимацию. Более того, вирус может мутировать прямо в организме – с вирусами всегда так происходит, причём каждые две недели.
В общем, 100-процентной защиты от коронавируса нет, но и американские, и российские вакцины оставляют в иммунной системе след. Поэтому после вакцинации болезнь не будет протекать тяжело и не закончится летальным исходом. Так происходит при любой инфекции.
– Сейчас говорят не только о гуморальном (антитела), но и о клеточном иммунитете, о том, что защита организма от вируса может рассматриваться только в их комплексе...
– Это так. Ещё и поэтому не стоит бегать делать анализ на антитела каждый день. Тест на клеточный иммунитет очень дорогой – порядка 25 тысяч руб. Его делают только спорным пациентам, чтобы полнее понять картину заболевания.
Гуморальный иммунитет держится меньше клеточного. Если первый, допустим, длится месяца 4, то второй – на 2-3 месяца дольше. Но он не остаётся навсегда.
Клеточный иммунитет часто называют суррогатным, и, как и многие другие факторы, он лишь косвенно отражает ситуацию – есть условная защита, или нет.
Что считают
В первые 7 дней заболевания в организме начинают синтезироваться иммуноглобулины М (LgM). Считаются маркерами острой фазы болезни, но могут выявляться и на стадии выздоровления. Обычно пропадают спустя 1-3 месяца после заражения.
Через 5-6 недель после того, как в организм попал возбудитель коронавируса, синтезируются иммуноглобулины LgG, они способны оставаться в организме более полугода. Показывают уровень иммунного ответа.
Кроме того, есть и другие виды антител – LgA, LgE, LgD.
Количественный анализ показывает наличие антител.
Качественный – сколько их образовалось.
- В мире приняты несколько систем измерения антител– AU/ml, ЕД/мл, ОЕ/мл. ВОЗ утвердила единицу измерения BAU/ml. В России в некоторых справках используется единица измерения Ratio. О том, как все они соотносятся друг с другом, надо интересоваться у врачей.
– Вы говорили, что вирус становится другим, когда в его структуре произойдёт больше 6-10% изменений. «Дельта» (SARS-Cov-2) – уже другой вирус?
– Пока нет. Мутация есть, но вакцины пока работают, причём неплохо. Хотя их можно усовершенствовать под него.
– Ревакцинацию после «Спутника V», говорят, лучше делать «Спутником Лайт». А после других вакцин?
– Необязательно. Все вакцины взаимозаменяемы. Я думаю, что даже лучше менять вакцины, потому что включаются разные звенья иммунной системы.
Не надо путать!
Иммунногенность вакцин – это её иммунологическая эффективность, то есть способность вакцины вызывать иммунный ответ. Этот показатель у любого производителя вакцины составляет от 65 до 95,6%.
Эпидемологическая эффективность – это различия в заболеваемости среди привитых и непривитых. Она всегда на 5-10% ниже иммуннологической.
- Проведённое недавно в Британии исследование показало, что с появлением «Дельты» эффективность вакцин снизилась до 49% (со средних 75-78%).
– Какие есть противопоказания вакцинации? На этот счёт очень разные мнения.
– Это тема, которой я занимаюсь всю жизнь. И уверяю: всех можно привить – и людей с ишемической болезнью сердца, и с почечной недостаточностью, вплоть до гемодиализа, и с эпилепсией, – если применить индивидуальный подход. Прививать можно даже тех, у кого самая опасная системная реакция – анафилаксия, то есть когда человек испытывает удушье, может даже потерять сознание.
– Ног такие случаи, кажется были, при прививках AstraZeneca...
– По западным вакцинам – от 5 до 11 случаев на 1 миллион доз. По российским такой информации пока нет.
Но это не значит, что человека в анамнезе которого анафилаксия, вообще нельзя прививать. Просто нельзя применять ту вакцину, в которой есть препарат, на который случилась такая реакция. Главное правило: людям с хроническими заболеваниями надо прививаться не в торговых центрах, а в специализированных медучреждениях, где занимаются пациентами с разными проблемами. Тех, кого вообще нельзя вакцинировать, едва ли наберётся 500 человек на всю страну.
Досье
Михаил Костинов – ведущий специалист в области вакцинопрофилактики. Создал школу специалистов по внедрению новых технологий вакцинопрофилактики детей с различными заболеваниями, в основе которой – индивидуальный подход к пациенту. Руководит многоцентровыми исследованиями по проблеме иммунопрофилактики у детей и взрослых с соматической патологией.
Занимается исследованием по проблеме гриппа и ОРИ у беременных, оценкой состояния врождённого и приобретённого иммунитета у их новорождённых. Изучает безопасность и иммуногенности вакцин против респираторных инфекций у женщин детородного возраста и беременных. Занимается определением тактики вакцинации против клещевого энцефалита у детей с различными нарушениями состояния здоровья и имевших в анамнезе необычные реакции на предыдущее введение вакцины. Исследует фармако-экономический и клинический эффекты вакцинации против бактериальных и вирусных инфекций детей и взрослых с бронхо-легочной и аутоиммунной патологией.