В Минздраве напомнили, как получить QR-код без вакцинации от коронавируса

Россияне могут получить QR-код для посещения различных заведений и мероприятий, если они официально переболели коронавирусом не больше, чем шесть месяцев назад. Об этом сообщает, в частности, пресс-служба Минздрава Татарстана.

«Если переболели подтвержденной коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев и ваши данные внесены в федеральный регистр заболевших (официальный диагноз с кодом МКБ-10 U07.1 или U07.2), вы получите сертификат о перенесённом заболевании COVID-19 и QR-код. Для получения сертификата необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах РФ», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что если вы не обращались к врачу или переболели бессимптомно, то не сможете получить QR-код, подтверждающий перенесённую болезнь.

«Результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не является основанием для получения QR-кода или сертификата о перенесённом COVID-19», – подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что при вакцинации однокомпонентным препаратом сертификат с QR-кодом появляется сразу после прививки. На почту и в личный кабинет на Госуслугах придёт письмо со ссылкой на сертификат.