Лекарство от псориаза не подходит для лечения астмы

Учёные из Национального института медицинских исследований в Великобритании пришли к выводу о том, что лицензированное для лечения псориаза лекарство ухудшает симптомы пациентов с тяжелой астмой. Итоги этого исследования публикует New England Journal of Medicine. Речь идёт о препарате под названием ризанкизумаб. Ранее выдвигались предположения о том, что он может снижать тяжесть симптомов и уменьшать количество приступов астмы.

В международном исследовании приняли участие 214 пациентов. 105 из них получали инъекции ризанкизумаба каждые 4 недели в течение 24 недель, а ещё 109 такие же уколы плацебо. Исследователи оценивали время до первого ухудшения симптомов, результаты дыхательных тестов, рост использования ингаляторов и увеличение потребностей в стероидных лекарствах.

Наблюдения показали, что у пациентов на ризанкизумабе среднее время до первого ухудшения симптомов составляло 40 дней. В группе на плацебо этот срок составил 86 дней — в два раза больше. Сравнивая «генетический почерк» иммунных клеток в образцах дыхательных путей учёные установили, что ризанкизумаб уменьшает количество молекул, играющих важную роль в деле защиты от астмы. Это и объясняет ухудшение симптомов.