Исследование: сторонники теории заговоров чаще заражаются коронавирусом

Люди, которые активно верят во все возможные теории заговоров, связанные с пандемией COVID-19, чаще получают положительный диагноз на эту болезнь. И здесь дело вовсе не в том, что они отказываются от вакцинации. Это люди заражаются коронавирусом гораздо более активно, чем их ровесники, которые по тем или иным причинам через прививки также еще не прошли. К такому выводу пришли исследователи.

Они отмечают, что разного рода сомнительные теории распространяются по интернету со скоростью лесного пожара, и они крайне негативно воздействуют на умы миллионов людей. Всё это приводит к игнорированию базовых принципов профилактики коронавируса, включая вакцинацию, социальную дистанцию и ношение масок. А подобное заканчивается нередко тяжёлой болезнью и смертью. Так что сторонники теории заговоров уже виновны прямо или косвенно во многих тысячах смертей.

Любители этих теорий менее охотно соблюдают рекомендованные меры предосторожности. Именно это в свою очередь и приводит к тому, что ПЦР-тесты на коронавирус у них оказываются положительными чаще, чем у тех, кто доверяет науке.