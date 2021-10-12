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Всего несколько часов тренировок в неделю уменьшают риск рака

В США ежегодно можно было бы предотвращать по 46 000 опухолей просто за счёт пяти часов умеренных нагрузок в неделю

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Фото: @Pixabay

Очередное исследование показало преимущества физических нагрузок в деле предотвращения развития злокачественных новообразований. Эти болезни находятся на втором месте в рейтинге причин смертности населения США. На первом месте — сердечно-сосудистые заболевания, а занятия спортом помогают и в этом вопросе. 

Исследование показало, что если бы люди тратили хотя бы пять часов в неделю на умеренные физические нагрузки, что составляет менее 50 минут в день, то это уже сократило бы количество опухолей на десятки тысяч только на территории США. Спорт способствует активизации многих полезных процессов в организме, включая и работу иммунной системы. Есть человек ведёт малоподвижный образ жизни, то вероятность развития неконтролируемого роста клеток в организме увеличивается. А именно это и приводит к опухолям. 

Отметим, что масса случаев рака со спортом никак не связана. В первую очередь это касается злокачественных новообразований, имеющих генетическую причину. Кроме того, человечество до сих пор и не разобралось с тем, почему возникают самые разные опухоли, включая злокачественные новообразования крови или мозга. Существуют лишь общие предположения о том, что к ним приводит.

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