Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 21:08

У 40% пациентов с болезнью Паркинсона наблюдаются галлюцинации

Исследование показало, что четверо из каждых 10 жертв болезни Паркинсона сталкиваются с незначительными галлюцинациями

photo
Фото: @Pixabay

Китайские учёные обнаружили связь между болезнью Паркинсона и развитием галлюцинаций, а также проблемами со сном. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Behavioural Neurology. Галлюцинациями называют видения или звуки, которых в реальности не существует. У 40% пациентов с болезнью Паркинсона развивается психоз, который может включать галлюцинации, а также бред, то есть фиксированные убеждения, не имеющие реальной основы. 

Галлюцинации могут негативно воздействовать на психику, но подобного рода тяжёлые видения встречаются реже. Гораздо чаще отмечаются умеренные галлюцинации вроде присутствия каких-то людей, которых рядом в действительности нет, мелькания теней, а также ошибочного принятия одного объекта за другой. При умеренных галлюцинациях люди воспринимают лица окружающих в абстрактной форме. 

Незначительные галлюцинация чаще всего наблюдаются при болезни Паркинсона. Они могут появиться даже до того, как у человека возникнут какие-либо двигательные симптомы вроде тремора конечностей. При этом врачи и другие специалисты на такие галлюцинации никакого внимания не обращают. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 21 час назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Общество 7 часов назад

Нерентабельные дети: Как уничтожают РДКБ – единственный в России уникальный центр помощи малышам

Расследование 1 неделю назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Здоровье 52 минуты назад

Всего несколько часов тренировок в неделю уменьшают риск рака

Экономика 1 час назад

«Их стараниями растет национально ориентированный капитал»: блогер Мейстер поблагодарил ФБР за обыски у Дерипаски

Здоровье 2 часа назад

Рестораны, магазины и салоны красоты: мэрия Москвы подробно расписала, какие организации должны будут уйти на ковидные выходные

Здоровье 11 часов назад

Число погибших от COVID-19 по всему миру приблизилось к пяти миллионам

Здоровье 21 час назад

«Нечто среднее между постельным режимом и домашним арестом»: Шульман высмеяла собянинский ребрендинг самоизоляции

Здоровье 1 день назад

Названо лучшее время для завтрака больных диабетом

Здоровье 1 день назад

Официанты обязаны привиться до 1 января, пенсионеры снова дома и удалёнка: новые ковид-ограничения Собянина

Здоровье 1 день назад

Голикова: Нужно объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Кое-где – с 23 октября

Здоровье 1 день назад

Новый рекорд по числу умерших от ковида за сутки – 1 015 человек

Здоровье 1 день назад

Смартфоны и телевизоры мешают развитию детей младше пяти лет

Здоровье 1 день назад

Ученым удалось исследовать тайную зону мозга человека

Здоровье 2 дня назад

Под Москвой два врача выдали более тысячи сертификатов о вакцинации, не прививая пациентов

Экономика 2 дня назад

«Миллиардеры найдут способ уйти от налогов»: Силуанов объяснил отказ от прогрессивной шкалы

Экономика 2 дня назад

Глава Минэкономики: Восстановление закончилось, темпы роста будут снижаться

Лайфстайл 2 дня назад

Коронавирусная жизнь. Как соседство с болезнью продолжает менять людей

Здоровье 2 дня назад

Заболеваемость продолжает расти, побив все рекорды. Снова тысяча умерших

Здоровье 3 дня назад

Врачи связали резкий рост нервных тиков у девочек-подростков с просмотром TikTok

Здоровье 3 дня назад

Как определить, что в алкоголе присутствует метанол?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика