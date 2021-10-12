У 40% пациентов с болезнью Паркинсона наблюдаются галлюцинации

Китайские учёные обнаружили связь между болезнью Паркинсона и развитием галлюцинаций, а также проблемами со сном. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Behavioural Neurology. Галлюцинациями называют видения или звуки, которых в реальности не существует. У 40% пациентов с болезнью Паркинсона развивается психоз, который может включать галлюцинации, а также бред, то есть фиксированные убеждения, не имеющие реальной основы.

Галлюцинации могут негативно воздействовать на психику, но подобного рода тяжёлые видения встречаются реже. Гораздо чаще отмечаются умеренные галлюцинации вроде присутствия каких-то людей, которых рядом в действительности нет, мелькания теней, а также ошибочного принятия одного объекта за другой. При умеренных галлюцинациях люди воспринимают лица окружающих в абстрактной форме.

Незначительные галлюцинация чаще всего наблюдаются при болезни Паркинсона. Они могут появиться даже до того, как у человека возникнут какие-либо двигательные симптомы вроде тремора конечностей. При этом врачи и другие специалисты на такие галлюцинации никакого внимания не обращают.