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Вчера, в 22:41

Ученым удалось исследовать тайную зону мозга человека

Человеческий мозг по-прежнему считается самым малоизученным органом тела, но один прорыв уже совершен

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Фото: @Pixabay

Нейробиологи из Технического университета Дрездена выявили неинвазивный, то есть не требующий разрезов способ визуализации зоны мозга, позволяющий исследовать зрительный сенсорный таламус. Это важнейшая часть структуры мозга и источник множества проблем со зрением при глаукоме и дислексии, а также других недугах. В ближайшем будущем этот метод может обеспечить более глубокое понимание процессов переработки зрительных сенсорных сигналов при развитии разного рода патологических состояний. 

Зрительный сенсорный таламус — крайне важная область, соединяющая глаза с корой головного мозга. Он состоит из двух отсеков, и изменения в этой области вызывают симптомы множества болезней. Однако до сих пор был довольно сложно оценивать эти два отдела у живых людей, ведь они имеют очень небольшой размер и расположены глубоко внутри мозга. А без понимания зрительного сенсорного таламуса практически невозможно разобраться с функцией зрительной сенсорной обработки. 

И вот теперь нейробиологи из Дрездена выявили структуры, которые напоминают два зрительно сенсорных отдела таламуса. Проведённая нейровизуализация является уникальной, поскольку имеет беспрецедентно высокое пространственное разрешение за счёт специализированного аппарата МРТ. Результаты сканирования показали, что два этих отдела зрительного сенсорного таламуса имеют разное количество белого вещества мозга миелина. А это можно использовать для исследования других частей зрительного таламуса у людей.

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