Смартфоны и телевизоры мешают развитию детей младше пяти лет

Чем больше времени самые маленькие дети проводят перед экранами разных устройств, тем меньше они понимают, что им говорят взрослые, выяснили индийские учёные. Экраны смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров пагубно воздействуют на детей младше пяти лет. Они негативно отражаются на их развитии.

Авторы исследования решили выяснить, насколько дети понимают команды, которые им дают мамы. Оказалось, что если малыш в течение нескольких часов смотрел в экран телевизора или мобильного телефона, то он гораздо реже понимал, что от него хочет мама и другие взрослые. Результаты исследования публикует научный журнал PLOS One.

Оно также показало, что множество детей начинает свой контакт с экранами в шестимесячном возрасте, а подавляющее большинство ещё до того, как достигнут года. Избыточное время у экрана приводит к задержкам развития экспрессивной и восприимчивой речи, так как дети учатся выражать себя, когда подражают родителям или опекунам. К трем годам ребёнок обычно довольно бегло разговаривает, но среди тех, кто проводил много времени у экрана, подобными успехами могли похвастаться гораздо меньше малышей.