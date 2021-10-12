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Вчера, в 23:04

Смартфоны и телевизоры мешают развитию детей младше пяти лет

Исследование показало, что избыточное время, проведённое за гаджетами, сдерживает развитие детей

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Фото: @Pixabay

Чем больше времени самые маленькие дети проводят перед экранами разных устройств, тем меньше они понимают, что им говорят взрослые, выяснили индийские учёные. Экраны смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров пагубно воздействуют на детей младше пяти лет. Они негативно отражаются на их развитии. 

Авторы исследования решили выяснить, насколько дети понимают команды, которые им дают мамы. Оказалось, что если малыш в течение нескольких часов смотрел в экран телевизора или мобильного телефона, то он гораздо реже понимал, что от него хочет мама и другие взрослые. Результаты исследования публикует научный журнал PLOS One. 

Оно также показало, что множество детей начинает свой контакт с экранами в шестимесячном возрасте, а подавляющее большинство ещё до того, как достигнут года. Избыточное время у экрана приводит к задержкам развития экспрессивной и восприимчивой речи, так как дети учатся выражать себя, когда подражают родителям или опекунам. К трем годам ребёнок обычно довольно бегло разговаривает, но среди тех, кто проводил много времени у экрана, подобными успехами могли похвастаться гораздо меньше малышей.

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