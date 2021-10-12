Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:24

Врачи связали резкий рост нервных тиков у девочек-подростков с просмотром TikTok

Все они оказались подписаны на блогеров, демонстрирующих проявления синдрома Туррета. Но пока это лишь корреляция, а не каузация

Фото: стоп-кадр/TikTok destryspielberg

Согласно данным Центра Туррета при университете Джонса Хопкинса, во время пандемии стало расти число пациентов, которые жалуются на сильные нервные тики. Если до начала ковида на это жаловались 2-3%, то сейчас их число увеличилась до 10-20%. Похожая ситуация в детской больнице Техаса, где вместо пары случаев в год, как до пандемии, их стало 60. Подобная ситуация и в ряде других медицинских центров.

Как пишет The Wall Street Journal, чаще всего такие симптомы проявлялись у девочек-подростков. Врачи из ведущих медучреждений США, Канады, Австралии и Великобритании стали искать причину таких столь необычной динамики и обнаружили, что все молодые пациентки были подписаны в социальной сети TikTok на одних и тех же блогеров, заявляющих, будто у них синдром Туррета (для него характерно наличие явно выраженных нервных тиков).

С начала года видеозаписи в TikTok с тегом #туретта увеличили охват в четыре раза: с 1,25 млрд просмотров до 4,8 млрд. Чаще всего подобные видео снимают молодые девушки. При этом специалисты говорят, что симптомы, которые те снимают на видео, отличаются от обычных проявлений этого синдрома, им в принципе чаще всего болеют юноши. А вот отклонения, которые развиваются у девушек, обращающихся за помощью в медцентры вовсе не выдуманные — это действительно нервные расстройства. В качестве лечения им кроме терапии рекомендуют перестать смотреть TikkTok.

Однако многие учёные не верят, что появление отклонений у подростков обусловлено просмотром TikTok. Они полагают, что причиной могли стать множество факторов, включая психологические проблемы, обострившиеся на фоне пандемии.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 4 дня назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 5 дней назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 5 дней назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Здоровье 4 часа назад

Как определить, что в алкоголе присутствует метанол?

Здоровье 7 часов назад

Профессор Северинов: При тысяче смертей в России должны заболевать по 100 тысяч ежедневно

Здоровье 8 часов назад

В России четвёртый день подряд антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Здоровье 9 часов назад

Pfizer просит разрешения на вакцинацию детей от 5 до 11 лет

Здоровье 1 день назад

Верховая езда опасней гонок и горных лыж

Здоровье 1 день назад

Филантроп Алешковский об антирекордах смертности: Врачи перестали переживать, что не могут спасти тех, кто не хочет спасаться

Здоровье 1 день назад

Сдавшим ПЦР-тест теперь должны предоставить результат не позже чем через сутки

Здоровье 2 дня назад

В Москве повторную вакцинацию прошли лишь 5,5% от привитых горожан

Лайфстайл 2 дня назад

У двух ресторанов в Москве с сегодняшнего дня есть по две звезды Michelin

Здоровье 3 дня назад

Вакцинный коктейль: «Спутник Лайт» признали эффективным для ревакцинации аргентинцев

Лайфстайл 3 дня назад

Топ-5 подмосковных крепостей, на осмотр которых не жалко потратить выходные

Здоровье 3 дня назад

Россия побила все свои рекорды по заболеваемости и смертности от ковида

Лайфстайл 3 дня назад

Как перейти с бумажной трудовой книжки на электронную

Личные финансы 3 дня назад

Как проверить свой адрес биткоин

Здоровье 3 дня назад

Новый компонент не даёт коронавирусу проникать в клетки

Здоровье 4 дня назад

Ученые выяснили, виновны ли насыщенные жиры в болезнях сердца

Здоровье 4 дня назад

В России очередной антирекорд: число смертей от ковида уже почти перевалило за тысячу

Здоровье 4 дня назад

Москвичи старше 65 лет смогут взять 10 тысяч за вакцинацию вместо подарочного набора

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика