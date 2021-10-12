Врачи связали резкий рост нервных тиков у девочек-подростков с просмотром TikTok

Согласно данным Центра Туррета при университете Джонса Хопкинса, во время пандемии стало расти число пациентов, которые жалуются на сильные нервные тики. Если до начала ковида на это жаловались 2-3%, то сейчас их число увеличилась до 10-20%. Похожая ситуация в детской больнице Техаса, где вместо пары случаев в год, как до пандемии, их стало 60. Подобная ситуация и в ряде других медицинских центров.

Как пишет The Wall Street Journal, чаще всего такие симптомы проявлялись у девочек-подростков. Врачи из ведущих медучреждений США, Канады, Австралии и Великобритании стали искать причину таких столь необычной динамики и обнаружили, что все молодые пациентки были подписаны в социальной сети TikTok на одних и тех же блогеров, заявляющих, будто у них синдром Туррета (для него характерно наличие явно выраженных нервных тиков).

С начала года видеозаписи в TikTok с тегом #туретта увеличили охват в четыре раза: с 1,25 млрд просмотров до 4,8 млрд. Чаще всего подобные видео снимают молодые девушки. При этом специалисты говорят, что симптомы, которые те снимают на видео, отличаются от обычных проявлений этого синдрома, им в принципе чаще всего болеют юноши. А вот отклонения, которые развиваются у девушек, обращающихся за помощью в медцентры вовсе не выдуманные — это действительно нервные расстройства. В качестве лечения им кроме терапии рекомендуют перестать смотреть TikkTok.

Однако многие учёные не верят, что появление отклонений у подростков обусловлено просмотром TikTok. Они полагают, что причиной могли стать множество факторов, включая психологические проблемы, обострившиеся на фоне пандемии.