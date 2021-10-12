Как определить, что в алкоголе присутствует метанол?

В Оренбургской области произошло самое крупное отравление метанолом, содержащемся в суррогатном алкоголе. 18 человек погибли, 32 пострадали. Можно ли опознать алкогольную продукцию с содержанием вещества, которое может привести к летальному исходу? Разбираемся с экспертом.

Массовое отравление контрафактным алкоголем произошло в Домбаровском, Адамовском и Ясненеском районах. Люди теряли зрение, у них отнимались ноги, шла пена изо рта, начинались страшные боли в кишечнике, некоторые впадали в кому. 18 человек спасти не удалось, большинству пациентов понадобилась госпитализация.

Сельчане покупали алкоголь в неофициальном магазине, с рук, жидкость была разлита в пол-литровые бутылки. По делу об отравлении суррогатным алкоголем задержаны шесть человек, в подпольном цехе следователи обнаружили 1279 бутылочек со спиртсодержащей бодягой – жертв могло быть больше.

Метанол официально запрещён в России, но это не мешает его использовать на теневом рынке.

– Он очень дешёвый, и его легко синтезировать, – объясняет доктор химических наук Дмитрий Мустафин. – Отравление происходит не самим метаноловым спиртом, а продуктами его распада – формальдегидами и муравьиной кислотой. В учебниках смертельной дозой считается от 25 до 100 мл метанола, но думаю, это для европейцев, русские любители алкоголя крепче, и летальная доза для них больше.

Метанол не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, но, по словам Мустафина, теоретически его можно определить экспериментальным путём. Так, например, этиловый спирт горит синим пламенем, а метанол зелёным; если раскалённую проволоку опустить в метанол, то она запахнет формальдегидом; картошка в метаноле окрашивается в розовый цвет спустя 5 часов; кристаллики марганцовки в метаноле довольно быстро окисляются, и жидкость начинает пузыриться.

– Но мало кто знает, как пахнет формальдегид, розовый цвет не такой уж насыщенный, и ждать надо 5 часов, пузырьков может быть совсем немного, и зелёный оттенок в пламени невооружённым глазом может не получиться увидеть, – говорит Мустафин.

Единственный верный способ обнаружения метанола – лабораторный. Единственный способ профилактики метанолового отравления – не покупать алкоголь в нелегальных точках, поскольку неизвестно чем там химичат. Химия и жизнь – вещи иногда несовместимые.