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В прошлую субботу, в 17:13

Даже короткие беседы с психологами и наркологами помогают страдающим алкоголизмом

Собеседование психолога и жертвы злоупотребления алкоголем с глазу на глаз помогают бороться с вредной привычкой

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Фото: @Pixabay

В авторитетном научном журнале Addiction опубликованы результаты исследования, которое показало, что даже короткие очные встречи между психологами, наркологами и пациентами, имеющими алкогольную зависимость, могут привести к сокращению количества спиртных напитков, которые эти пациенты употребляют. Но необходимо, чтобы данные встречи проводились в кабинетах врачей. Короткими они называются потому, что длятся менее часа и направлены на мотивацию изменений в рискованном поведении пациента, связанных со злоупотреблением спиртными напитками. 

В среднем, благодаря таким коротким встречам пьющие люди тратили на один день в месяц меньше на свою вредную привычку. С первого взгляда это кажется не очень большим достижением, но даже один трезвый день в месяц может намного уменьшить популяционные риски алкоголизма, как подчеркивают автор исследования из Университета Орегона. Причем для кратковременных переговоров приемные отделения больниц и травматологических центров не подходят. Эти короткие встречи между психологами, наркологами и пациентами лучше устраивать в обычных медицинских учреждениях, где создаётся более комфортная с психологической точки зрения обстановка. 

Чем меньше алкоголя употребляет человек, имеющий зависимость, тем полезнее это для его здоровья. Учеными был проанализирован обзор данных по 116 исследованиям, во время которых в собеседованиях принимали участие более 64 000 человек. При этом установить какое-либо влияние краткосрочных встреч на употребления наркотиков не удалось. 

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