Сдавшим ПЦР-тест теперь должны предоставить результат не позже чем через сутки

В Роспотребнадзоре приняли решение о том, что все, кто сдал ПЦР-тест должны получить результат анализа не позже чем через 24 часа после поступления биоматериала в лабораторию, а не через 48, как это было ранее. Соответствующее изменение было внесено в правила «Профилактика новой коронавирусной инфекции» от 22 мая 2020 года.

Подпись под постановлением поставила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Оно было опубликовано сегодня и вступает в силу с 16 октября.