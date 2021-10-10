Ученые выяснили, виновны ли насыщенные жиры в болезнях сердца

Новое исследование, опубликованное в British Medical Journal, пришло к шокирующему выводу: насыщенные жиры могут и не увеличивать вероятность болезней сердца. До последнего времени их угроза вообще воспринималась как аксиома. Утверждалось, что насыщенные жиры увеличивают уровень холестерина, сужают артерии и приводят к таким недугам, как инсульт, инфаркт или ишемическая болезнь сердца.

Поскольку болезни сердца — основная причина смертности во всём мире, десятки миллионов людей десятилетиями следили за своим питанием и ограничивали содержание в нем насыщенных жиров. И вот теперь долгое и масштабное исследование ученых из Австралии с участием 58 000 женщин показало, что увеличение потребления насыщенных жиров не приводило к пропорциональному росту риска сердечно-сосудистых заболеваний или смертности.

Более того, чем больше насыщенных жиров употребляли женщины, тем ниже был риск развития ожирения, диабета и гипертонии, что выглядит совершенно удивительным. Отметим, что углеводы, как и жиры, по-разному влияют на здоровье в зависимости от их источника. Цельнозерновые и овощи содержат качественные углеводы, а вот выпечка, белый хлеб, сахар и тому подобные изделия повышают риск ожирения.