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Ученые выяснили, виновны ли насыщенные жиры в болезнях сердца

Насыщенные жиры долгое время считались причиной повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний, но так ли это?

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Фото: @Pixabay

Новое исследование, опубликованное в British Medical Journal, пришло к шокирующему выводу: насыщенные жиры могут и не увеличивать вероятность болезней сердца. До последнего времени их угроза вообще воспринималась как аксиома. Утверждалось, что насыщенные жиры увеличивают уровень холестерина, сужают артерии и приводят к таким недугам, как инсульт, инфаркт или ишемическая болезнь сердца. 

Поскольку болезни сердца — основная причина смертности во всём мире, десятки миллионов людей десятилетиями следили за своим питанием и ограничивали содержание в нем насыщенных жиров. И вот теперь долгое и масштабное исследование ученых из Австралии с участием 58 000 женщин показало, что увеличение потребления насыщенных жиров не приводило к пропорциональному росту риска сердечно-сосудистых заболеваний или смертности. 

Более того, чем больше насыщенных жиров употребляли женщины, тем ниже был риск развития ожирения, диабета и гипертонии, что выглядит совершенно удивительным. Отметим, что углеводы, как и жиры, по-разному влияют на здоровье в зависимости от их источника. Цельнозерновые и овощи содержат качественные углеводы, а вот выпечка, белый хлеб, сахар и тому подобные изделия повышают риск ожирения.

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