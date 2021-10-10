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Новый компонент не даёт коронавирусу проникать в клетки

Учёные обнаружили противовирусные соединения, которые ограничивают проникновение COVID-19 в клетки человека

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Фото: @Pixabay

Исследователи из медицинской школы при Университете Вашингтона разработали химическое соединение под условным названием ММ3122, которое, по их словам, предотвращает заражение клеток вирусом SARS-CoV-2 или снижает тяжесть течения коронавирусной инфекции. Для достижения последнего необходимо вводить это соединение в организм на ранней стадии развития инфекции. 

В авторитетном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences говорится о том, что ММ3122 препятствует ключевой функции очень многих вирусов, позволяющей им проникать в клетки человека. Соединение нацелено на ключевой белок человека — трансмембранную сериновую протеазу 2, которая используется коронавирусами для попадания в клетки и их заражения. 

Сегодня человечеству доступны разные вакцины от COVID-19, но потребность в эффективных противовирусных препаратах остается очень высокой. Именно они должны обуздать размах данной пандемии. И разрабатываемое соединение призвано справится с этой задачей.

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