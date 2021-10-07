Иммунные клетки способны сражаться с токсичными белками при болезни Паркинсона – ученые

Гибель нервных клеток при развитии болезни Паркинсона вызывают токсичные белки, которые скапливаются в мозге. Однако исследование показало, что иммунные клетки могут сражаться с этими скоплениями. Данные клетки имеют общие митохондрии, вырабатывающие энергию для помощи соседним клеткам, испытывающим стресс из-за распада под воздействием токсичных белков.

Тем не менее, исследователи подчеркнули, что несущие связанную с болезнью Паркинсона общую мутацию клетки менее эффективны при взаимодействии. А это являет собой важный фактор, вызывающий развитие коварной болезни. В том числе, и в наследственной форме, то есть передающейся из поколения в поколение. Выявлен механизм, с помощью которого иммунные клетки создают целую функциональную сеть для того, чтобы сражаться с токсичными белками.

Благодаря исследованию появилась возможность заниматься работами в этом направлении, которые сулят немалые перспективы. Исследование проводилось экспертами из Университетской клиники Бонна в Германии. При болезни Паркинсона нейроны или нервные клетки, производящие сигнальную молекулу дофамин, повреждаются из-за скопления токсичного белка альфа-синуклеина. А нехватка дофамина и вызывает все характерные симптомы болезни.