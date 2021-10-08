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Эксперты: Использование статинов ухудшает состояние жертв диабета второго типа

Назначение статинов пациентам с диабетом второго типа может привести к ускоренному прогрессированию коварной болезни

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Фото: @Pixabay

Учёные обнаружили печальную связь между статинами и состоянием здоровья диабетиков. В исследовании участвовали десятки тысяч пациентов с диабетом и пользователи статинов из контрольной группы, которые диабета не имели. Результаты опубликованы на сайте PracticalCardiology.com. 

Напомним, что статины назначаются пациентам после перенесённых сердечно-сосудистых заболеваний или тем, кто имеет повышенный риск с ними столкнуться. Эти лекарства сражаются с закупориванием артерий атеросклеротическими бляшками. Миллионы людей принимают статины для профилактики инфарктов и инсультов, и диабетики, которые имеют повышенный риск болезней сердца, также включаются в эту категорию. И вот теперь исследование показывает, что начало приема статинов связано с увеличенным риском развития диабета. 

А это влечет за собой необходимость назначения новых, более мощных лекарств и развития разного рода гликемических событий. Речь о сахароснижающих препаратах и новом использовании инсулина.

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