Каким бытовым медицинским приборам можно доверять

Ртутные градусники, принцип действия которых основан на расширении жидкого металла в герметичной стеклянной колбе, до сих пор считаются самыми точными, чего не скажешь об их электронных аналогах, в которых температуру определяет датчик. На эти градусники сплошные жалобы.

– Для точности измерения температуры электронным градусником необходим плотный контакт с телом. Если этого не будет, градусник будет измерять не только температуру тела, но и окружающей среды, – объясняет врач-терапевт, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко. – Точность измерения также зависит от батареек, возможно, они садятся и их надо заменить.

Измерение температуры электронным градусником под мышкой и под языком не самое точное, более надёжный способ – ректальный, правда, он на любителя. В России, как правило, так градусники применяют для совсем маленьких детей.

– Нужно учитывать, что в разных местах температура тела разная, – говорит врач. – Под мышкой температура на полградуса ниже, чем под языком, и на целый градус ниже, чем в заднем проходе.

Инфракрасные бесконтактные термометры или термометры-пистолеты ещё менее точны, результат их измерения зависит от ещё большего числа внешних факторов.

– Если расстояние между поверхностью тела и датчиком больше 2-3 сантиметров, то результат будет искажён, температура тела будет намного ниже, – объясняет эксперт. – Влияет также наличие между прибором и поверхностью тела дыма, пара, тумана, грязи или крема на коже... Имеет значение – пришёл человек с холода или с жары.

Несмотря на большие погрешности, которые могут допускать инфракрасные термометры, отмечает врач, они востребованы в пандемию в местах массового скопления людей: температуру можно померить быстро и нет необходимости в дезинфекции.

В последнее время появились в продаже безртутные градусники, в них вместо ртути используется галлистан. Это смесь трёх жидких металлов – галлия, индия и олова. Галлистан не токсичен и, как и ртуть, хорошо измеряет температуру тела.

– Эти градусники в аптеках почему-то сложно найти, – отмечает доктор. – Но в медицинских учреждениях я с такими галлистановыми термометрами сталкивалась, они точные.

Вывод: Электронные градусники не так плохи, но надо уметь правильно ими пользоваться или искать галлистановые.

Пульсоксиметры

Спрос на пульсоксиметры резко вырос в пандемию. Это прибор, который измеряет не только пульс, но и концентрацию кислорода в крови – сатурацию крови. При осложнении ковида – пневмонии – поражаются лёгкие, нарушается переход кислорода из воздуха в кровь, падает уровень гемоглобина. Пульсоксиметр позволяет не упустить момент, когда человеку нужна госпитализация и искусственная вентиляция лёгких.