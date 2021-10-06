Каким бытовым медицинским приборам можно доверять
Рассказываем о преимуществах и недостатках градусников, тонометров и другой медтехники, которую мы используем дома
Количество «умных» девайсов в области медицины растёт. «Собеседник» собрал вопросы своих читателей о медицинских приборах. Вместе с экспертом Натальей Семененко разбираемся: какие из них стоят затрат и в каких случаях нужны, а когда необязательны.
Электронные градусники
В последние годы электронные градусники вытеснили ртутные, любимые россиянами ещё с советских времён. Сегодня купить в аптеке термометр старого образца – проблема. Дело в том, что ртуть является опаснейшим веществом. В 2014 году Россия пописала Минаматскую конвенцию, которая запрещает использование приборов, содержащих ртуть, и в 2020 году она вступила в силу. Ртутные градусники в России больше не производятся, а те, что попадают в аптеки – это остатки прошлых партий.
Ртутные градусники, принцип действия которых основан на расширении жидкого металла в герметичной стеклянной колбе, до сих пор считаются самыми точными, чего не скажешь об их электронных аналогах, в которых температуру определяет датчик. На эти градусники сплошные жалобы.
– Для точности измерения температуры электронным градусником необходим плотный контакт с телом. Если этого не будет, градусник будет измерять не только температуру тела, но и окружающей среды, – объясняет врач-терапевт, доцент кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Семененко. – Точность измерения также зависит от батареек, возможно, они садятся и их надо заменить.
Измерение температуры электронным градусником под мышкой и под языком не самое точное, более надёжный способ – ректальный, правда, он на любителя. В России, как правило, так градусники применяют для совсем маленьких детей.
– Нужно учитывать, что в разных местах температура тела разная, – говорит врач. – Под мышкой температура на полградуса ниже, чем под языком, и на целый градус ниже, чем в заднем проходе.
Инфракрасные бесконтактные термометры или термометры-пистолеты ещё менее точны, результат их измерения зависит от ещё большего числа внешних факторов.
– Если расстояние между поверхностью тела и датчиком больше 2-3 сантиметров, то результат будет искажён, температура тела будет намного ниже, – объясняет эксперт. – Влияет также наличие между прибором и поверхностью тела дыма, пара, тумана, грязи или крема на коже... Имеет значение – пришёл человек с холода или с жары.
Несмотря на большие погрешности, которые могут допускать инфракрасные термометры, отмечает врач, они востребованы в пандемию в местах массового скопления людей: температуру можно померить быстро и нет необходимости в дезинфекции.
В последнее время появились в продаже безртутные градусники, в них вместо ртути используется галлистан. Это смесь трёх жидких металлов – галлия, индия и олова. Галлистан не токсичен и, как и ртуть, хорошо измеряет температуру тела.
– Эти градусники в аптеках почему-то сложно найти, – отмечает доктор. – Но в медицинских учреждениях я с такими галлистановыми термометрами сталкивалась, они точные.
Вывод: Электронные градусники не так плохи, но надо уметь правильно ими пользоваться или искать галлистановые.
Пульсоксиметры
Спрос на пульсоксиметры резко вырос в пандемию. Это прибор, который измеряет не только пульс, но и концентрацию кислорода в крови – сатурацию крови. При осложнении ковида – пневмонии – поражаются лёгкие, нарушается переход кислорода из воздуха в кровь, падает уровень гемоглобина. Пульсоксиметр позволяет не упустить момент, когда человеку нужна госпитализация и искусственная вентиляция лёгких.
Принцип работы пульсоксиметра основан на фотометрическом методе. Прибор похож на прищепку, которую надевают на палец (реже – на мочку уха). У пульсоксиметра есть диоды – источники инфракрасного излучения, датчики, которые реагируют на свет, и дисплей. Когда человеку надевают на палец и включают пульсоксиметр, сквозь палец проходит луч света. Насыщенная кислородом артериальная кровь пропускает свет иначе, чем ненасыщенная, датчик фиксирует отклонение.
– Пульсоксиметр врачи рекомендуют пациентам с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, им также пользуются спортсмены, которые отслеживают насыщение крови кислородом. Человек может поймать момент, когда у него появляются признаки дыхательной недостаточности. Например, при обструктивной болезни лёгких велик риск дыхательной недостаточности, но пациент сам не может определить, что ему стало хуже – у него и так одышка, – объясняет Наталья Семененко.
По словам врача, надо ориентироваться на показания: для здорового человека нормальный показатель сатурации крови (SpO2) – 95-99%, для пожилых – 94-98%, для новорождённых – 93-96%. У больных обструктивной болезнью лёгких или при сердечной недостаточности нормальные показатели – 92–96%.
– Пульсоксиметры – достаточно точные приборы, но не стопроцентно, – объясняет врач. – Производители указывают погрешность при измерении 2%. Опять же на результаты влияет много факторов: это и наличие физической нагрузки перед снятием показаний – мышцам нужен кислород, значит, его уровень в крови будет падать; это и наличие серёжек в ухе, если прибор крепится к мочке; яркое освещение, употребление кофе или чая – показатель выше, холодные пальцы – результат будет ниже, поэтому их нужно сначала согреть.
Доктор отмечает, что качество прибора зависит от цены. Нормальный пульсоксиметр не может стоить дешевле тысячи рублей, приборы с хорошими отзывами стоят 3-4 тысячи рублей. И про батарейки советует не забывать.
Вывод: Пульсоксиметр нужен не всем. В первую очередь людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, коронавирусным больным с тяжёлым течением пневмонии, которые находятся дома, и спортсменам.
Тонометр запястный цифровой
Механические тонометры уходят в прошлое, им на смену пришли цифровые. Они крепятся, как и механические, на плече или на запястье. Запястные очень удобны – манжета с цифровым дисплеем измеряет давление в лучевой артерии. Такой тонометр можно носить с собой, но главное даже не это.
– Механическим тонометром человек сам себе давление не измерит, да и у не у каждого это получится – нужно иметь навык, с цифровым проще, – говорит Наталья Семененко.
Но когда батарейки выходят из строя, тонометр может врать, а при измерении давления на запястье показатели всегда на 10 единиц меньше, чем при измерении на плече.
– Электронный тонометр нужно периодически проверять, – советует врач. – Сходите в поликлинику, на приёме вам измерят давление механическим тонометром, и тут же померьте электронным, сверьтесь. Не забывайте его тестировать: могут не только батарейки сесть, электронные тонометры ломаются.
Вывод: Электронные тонометры – штука удобная, но их периодически нужно проверять.
Фитнес-браслеты и умные часы
Если ещё несколько лет назад фитнес-браслеты и смарт-часы, показывающие жизненно важные показатели, носила только молодёжь, то сегодня их приобретают многие, кто забоится о своём здоровье и следит за ЗОЖ-новинками. Часто такие гаджеты покупают для престарелых родителей взрослые дети.
Фитнес-браслеты и умные часы (носятся на запястье или предплечье) – как бы маленькие портативные диагностические центры. Согласно обещаниям производителей, они могут определять артериальное давление, сатурацию кислорода, пульс, делать ЭКГ, следить за состоянием сна, считать пройденные шаги и общий километраж, израсходованные калории и т.д.
Звучит многообещающе, но владельцы гаджетов отмечают, что показания сильно отличаются от показаний классических приборов – того же тонометра или пульсоксиметра.
– Нужно понимать, что это не медицинские устройства, и у них велика погрешность, – отмечает доктор. – Но их показания, например, нарушение ритма на ЭКГ, может быть поводом для дальнейшего исследования и обращения к врачу.
Вывод: К фитнес-браслетам и умным часам не стоит относиться слишком серьёзно, это больше маркетинговый ход, так что лучше купить один необходимый медицинский бытовой прибор и не забывать про ежегодную диспансеризацию. Она ничего не стоит, но помогает выявить многие заболевания, и базовые показатели вам обязательно проверят.