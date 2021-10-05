Каждый второй в мире не имеет доступа к базовой медицине

В авторитетном научном журнале The Lancet опубликованы итоги исследования, проведённого специальной Комиссией по диагностике. Они показывают, что половина населения нашей планеты не имеет доступа к базовой диагностике таких очень распространённых заболеваний, как диабет, гипертония, ВИЧ и туберкулёз. В комиссию были отобраны 25 экспертов из 16 стран.

Без доступа к точной, высококачественной и доступной диагностике многие люди не будут получать адекватного лечения вовсе или будут получать неправильную терапию. И то, и другое является крайне опасным для их здоровья и жизни. Комиссия подчёркивает, что своевременная диагностика крайне важна для любой нормальной системы здравоохранения и политики разных стран мира должны закрыть существующий диагностический пробел, улучшив доступ и расширив разработку диагностических средств.

В последние годы учёные активно работают над такими методами и инструментами диагностики, изготовление и распространение которых не обходилось бы в огромные суммы. Создаются вакцины и другие лекарства, не требующие особых условий хранения. Вместе с тем, при несвоевременной диагностике диабета, ВИЧ или туберкулёза человек может столкнуться с крайне опасной и уже запущенной формой болезни.