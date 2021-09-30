Исследование: Одинокие люди зарабатывают меньше денег

Новый отчёт американских статистиков показал, что количество одиноких американцев, не находящихся в браке или не живущих с партнерами, выросло по сравнению с периодом 30 лет тому назад. Так, среди взрослых в возрасте от 25 до 54 в 2019 году 38% жили в одиночестве. В аналогичной возрастной группе в 1990 году одинокими были 29%. Самое удивительное заключается в том, что одиночки зарабатывают меньше денег, чем те, кто живёт не один.

При этом одинокие мужчины в среднем зарабатывали на $21 400 в год меньше по сравнению с ровесниками, состоящими в партнёрских отношениях. Одинокие женщины зарабатывали в среднем на $8 000 в год меньше. В целом исследование показало, что состоящие в партнёрских отношениях люди чаще имели высшее образование и чаще были трудоустроены по сравнению с людьми одинокими.

С 1990 года разрыв между одинокими и имеющими партнеров людьми начал довольно сильно увеличиваться, особенно в плане доходов мужчин и уровня образования. Состоящие в партнерских отношениях женщины в 2019 году также продемонстрировали значительные изменения по сравнению с 1990-м. Сейчас они работают в такой же степени, как и одинокие женщины, и у них гораздо чаще хватает средств для того, чтобы жить независимо. Это значит, что ещё 30 лет назад классическая модель семьи, в которой женщина была домохозяйкой, считалась более распространенной.