Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:01

Исследование: Одинокие люди зарабатывают меньше денег

Эксперты выяснили, что проживающие в одиночестве люди зарабатывают меньше тех, кто состоит в партнерских отношениях

photo
Фото: @Pixabay

Новый отчёт американских статистиков показал, что количество одиноких американцев, не находящихся в браке или не живущих с партнерами, выросло по сравнению с периодом 30 лет тому назад. Так, среди взрослых в возрасте от 25 до 54 в 2019 году 38% жили в одиночестве. В аналогичной возрастной группе в 1990 году одинокими были 29%. Самое удивительное заключается в том, что одиночки зарабатывают меньше денег, чем те, кто живёт не один. 

При этом одинокие мужчины в среднем зарабатывали на $21 400 в год меньше по сравнению с ровесниками, состоящими в партнёрских отношениях. Одинокие женщины зарабатывали в среднем на $8 000 в год меньше. В целом исследование показало, что состоящие в партнёрских отношениях люди чаще имели высшее образование и чаще были трудоустроены по сравнению с людьми одинокими. 

С 1990 года разрыв между одинокими и имеющими партнеров людьми начал довольно сильно увеличиваться, особенно в плане доходов мужчин и уровня образования. Состоящие в партнерских отношениях женщины в 2019 году также продемонстрировали значительные изменения по сравнению с 1990-м. Сейчас они работают в такой же степени, как и одинокие женщины, и у них гораздо чаще хватает средств для того, чтобы жить независимо. Это значит, что ещё 30 лет назад классическая модель семьи, в которой женщина была домохозяйкой, считалась более распространенной.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 недели назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Здоровье 2 часа назад

В России и в Москве резкий рост заболеваемости коронавирусом

Лайфстайл 3 часа назад

Меню долгожителей: 16 продуктов питания, которые обязательно должны быть в нашем рационе

Здоровье 5 часов назад

Растения помогают повысить уровень счастья

Здоровье 15 часов назад

Коррупционные ноготочки: Под Уфой фельдшер внесла в медкарту "липовые" данные о вакцинации в обмен на маникюр

Здоровье 17 часов назад

В Швеции приостановили вакцинацию людей младше 30 лет препаратом Moderna из-за побочек

Здоровье 19 часов назад

В России защитят питьевую воду от примесей антибиотиков и гормонов

Здоровье 22 часа назад

Каждый десятый испытывает боли во время еды

Здоровье 1 день назад

Будь как Лев Толстой. Почему полезно ходить босиком

Лайфстайл 1 день назад

Космоквиз. Угадайте, как долго Юлия Пересильд готовилась к полету, сколько платят космические туристы и какая температура за бортом МКС

Лайфстайл 2 дня назад

Не дали сдачу в магазине? Как вернуть свои деньги

Здоровье 2 дня назад

Россия поставила уже шестой антирекорд по смертности от COVID-19 за восемь дней

Лайфстайл 2 дня назад

Деньги — в дом: как сэкономить на ремонте

Здоровье 2 дня назад

Онколог: Химиотерапия при раке груди перестала быть правилом и догмой

Здоровье 2 дня назад

Петербуржцы смогут отслеживать передвижение вызванной скорой по интерактивной карте

Здоровье 2 дня назад

Собянин обещает бесплатные экспресс-тесты на ковид в МФЦ и торговых центрах

Здоровье 3 дня назад

Мурашко заявил о 60% привитых среди российских пенсионеров

Психология 4 дня назад

Проверь свой IQ. Тест № 8

Рецепты 4 дня назад

Осень на завтрак

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика