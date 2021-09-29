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Каждый десятый испытывает боли во время еды

Исследование показало, что боли при приёме пищи встречаются у 11% всех людей, но особенно часто у молодых

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Фото: @Pixabay

Исследователи провели опрос среди более 50 000 человек, который показал, что 11% населения нашей планеты часто испытывает боли в животе во время приёма пищи. Причём женщины сталкиваются с ними чаще, чем мужчины — 13% против 9%. Наиболее часто подобные боли встречаются у молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет. В этой категории они распространены на уровне 15%. 

Страдающие этими болями чаще жалуются на вздутие, опухание живота, ощущение тяжести после приёма пищи или слишком быстро наступающую сытость, на запоры и диарею. У этих же людей отмечаются и более серьёзные психологические расстройства, а также соматические симптомы, то есть не имеющие отношения к желудочно-кишечным проблемам. 36% людей с частыми болями при приёме пищи страдали от тревожных расстройств, по сравнению с 25% в группе со случайными симптомами. 

Также при этих частых приступах отмечалось и более высокая распространенность депрессии — 35%, если сравнивать с 24% в контрольной группе со случайными симптомами, и 17% в группе, у представителей которой не было болей, связанных с приемом пищи. В общей сложности, в исследовании приняли участие жители 26 стран.

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