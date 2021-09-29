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Будь как Лев Толстой. Почему полезно ходить босиком

На свете миллионы любителей пеших прогулок, но есть среди них особенные — любители ходить босиком. Причем этой традиции тысячи лет. Древние говорили, что шаг босиком прибавляет минуту жизни

Мудрая природа подарила нам немало способов сохранить бодрость и здоровье, и самый действенный из всех движение. Если обратиться к китайской медицине, то мы выясним удивительный факт на теле человека свыше тысячи важных точек, массаж которых омолаживает и даже исцеляет. Так сложилось, что на нашей подошве их больше всего. Поэтому прогулки без обуви сродни посещению массажного салона.

В разное время «босоножничество» активно практиковали философы Сократ и Сенека, супруга Наполеона Жозефина Богарне, танцовщица Айседора Дункан, полководец Александр Суворов, писатель Лев Толстой, физиолог Иван Павлов. И все находили это занятие полезным. Почему?

Во-первых, эта процедура закаляет и укрепляет организм, чего не скажешь об эффекте от обуви на шпильках, резиновых сапогах и дерматиновых кроссовках.

Во-вторых, сама стопа становится более подвижной, что предотвращает всевозможные заболевания ног и не только. В тесной обуви наши пяточки, как пленницы, которые на «заточение» отвечают болячками.

В-третьих, босиком проще сбросить накопившийся заряд статического электричества, который мы собираем повсеместно, например, с одежды. Лишняя статика просто уходит в землю.

Ну и в-четвертых, пробежавшись босиком, можно избавиться от лишнего негатива и зарядиться хорошим настроением.

Как советуют эксперты, начинающим лучше ходить по траве, песку, земле, а изучив тему подробнее и проконсультировавшись с доктором, можно осваивать росистые поляны, ручьи, камни, снег. Старт занятий лучше запланировать на теплое время года и постепенно увеличивать время до часа в день.


Теги: #ЗОЖ

Рубрика: Здоровье -> Здоровье

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