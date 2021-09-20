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Сегодня, в 12:22

В России и Москве продолжается поствыборный рост новых случаев ковида

В России 22 498 случаев заражения за сутки. Умерли от ковида 805 человек. В столице – 3 275 заболевших и 59 смертей

Фото: Global Look Press

За прошедшие сутки в России выявили 22 498 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб при правительстве. Рост заболеваемости, согласно официальной статистике Роспотребнадзора, начался в стране 22 сентября — спустя двое суток после завершения трехдевного голосования. Всего за четыре дня число новых случаев в день уже успело возрасти почти на тысячу.

При этом смертность в воскресенье, 26 сентября, оказалась меньше, чем ранее, хотя она начала расти с 21 сентября, а 24-го составила максимум за всё время — 828 летальных исходов. Сегодня их лишь 805.

В Москве значительный рост начался в среду, 23 сентября: если 21 и 22 сентября статистика показывала чуть больше 1900 новых случаев в сутки, то на следующий день их стало 3 445. Затем произошел небольшой спад, а сегодня в столице снова наблюдается тенденция к росту заболеваемости с показателем в 3 275 новых случаев.

Число умерших в столице составило 59 — одно из наибольших значений за последний месяц, хотя накануне оно было выше — 63 летальных исхода.

В Санкт-Петербурге значительных изменений в статистике не наблюдается: там выявили 2 055 новых случаев за сутки и 56 смертей. Аналогичные данные приходят из Подмосковья с 1 215 заболевшими и всего девятью умершими от ковида.

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