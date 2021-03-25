Профессор Гундаров: История с коронавирусом заслужила международный трибунал

-Опять активизировались слухи о новых антикоронавирусных ограничениях. Нужны они сейчас?

- Выборы провели — можно опять закручивать гайки. В состоянии психоза может быть что угодно. На самом деле, никаких ограничений сейчас не нужно. В Великобритании и Сингапуре плюнули и уже отказались от масок и всего, надоело им. Но там люди чаще бунтовали. И ситуация сейчас у них не хуже, чем у остальных. Больше года в это во все играли, пора подводить итоги. Кого снимать с работы, кого в тюрьму, кого заставить расплачиваться за ущерб.

Чем больше набирается информация, тем становится яснее и убедительнее наша позиция трезвых нормальных ученых, которые высказывали эти соображения еще год тому назад и предупреждали власть о том, что нужно прекратить заниматься самоуправством — я имею в виду политиков, не только наших, но и мировых, которые решили, что они разбираются во всем, включая и такую «ерунду» как вакцинация.

Вокруг Путина вдруг внезапно заболело несколько десятков человек — людей, наверняка вакцинированных неоднократно, тестируемых и наблюдаемых, соблюдающих карантин и санитарные меры. И вдруг — неожиданная вспышка у нескольких десятков человек, это как? Просто идут сезонные вспышки. Вот опять уже пошел очередной рост заболеваемости и смертности.

На самом деле, практика уже показала: вакцинируйся — не вакцинируйся, надевай маски — не надевай маски, строго следить за ношением масок — не строго — все равно: вспышки были, есть и будут.

-Что с нашими вакцинами? Путин после Спутника ушел на самоизоляцию, выпуск Ковивака приостановили, Эпивак не найти.

- Получается, теперь и президент не уверен в качестве вакцины. Все оказалось пузырем. Полный хаос, бардак.

У нас разрешали применение вакцин через 4-5 месяцев после того, как началось производство этих вакцин. Вот что творят политики в фазе психоза, который сами же и раскрутили! Это - преступление. Сейчас начинаем расхлебывать. Нужно прямо им говорить: вы нарушили все эпидемические требования и запустили в производство препарат, не прошедший весь цикл испытаний. Бедные израильтяне, которые уже все не по разу вакцинировались — а какой у них сейчас рост заболеваемости! Монголия — жила себе спокойно с естественной социальной дистанцией от юрты до юрты, а когда их провакцинировали — взлетела смертность. Это все результат самоуправства, когда власти берут на себя те полномочия, с которыми не могут справиться.

Изготовление вакцин — это очень сложный процесс, который занимает не менее 2-ух лет. Путин продвигает идею санитарного щита. Да верните вы просто нормально санитарно-эпидемиологическую службу, которая была в советские годы, и никаких щитов! Путин же поставил задачу за 4 дня подготовить тесты на определение любого нового вируса. Дорогой Владимир Владимирович, невозможно за 4 дня сделать качественный тест, как невозможно, чтобы женщины рожали за 3 месяца вместо 9.

-В России пропагандируют ревакцинацию, но рекомендации ВОЗ и статьи в авторитетном научном журнале «Ланцет» содержат противоположные выводы. Кто прав?

Игорь Гундаров, эпидемиолог, медицинский статистик:

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что люди в окружении Путина заболели, потому что не ревакцинировались. А кто такой Песков в иммунологии? Он же не лезет в дизентерию! Поразительно — комментарии дают вице-мэр Москвы Ракова, Песков. Я думаю, придет пора нам провести международный трибунал. Причем, не над людьми, а над тем явлением тотального социального шизоидного психоза, с которым впервые в истории столкнулось человечество. Я социальный врач, и поставил диагноз — идет пандемия социального психоза шизоидного типа.

Сейчас требуют и детей вакцинировать. Изготовили вакцину для подростков. Подают как «прорыв» в эпидемиологии. У детей что, другой вид коронавируса? Вакцина против туберкулеза для детей и взрослых одна и та же, а с ковидом по-другому? Потом будет вакцина для женщин, мужчин, новорожденных детей и т д — это уже маразм и запредельные коммерческие интересы «Большой Фармы», которая не имеет отношения к реальной эпидемиологии.