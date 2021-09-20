Лабораторные модели опухолей помогут в лечении тяжелейшего рака

Опухоли поджелудочной железы считаются одними из самых тяжёлых. До четвёртой стадии они почти всегда никак не проявляют себя в организме, а когда симптомы появляются, рак уже давно метастазирует и является неизлечимым. В течение первого года c момента диагноза уходят из жизни до 93% пациентов. От рака поджелудочной железы умерли Олег Янковский, Патрик Суэйзи, Стив Джобс, Андрей Толубеев и много других известных людей.

Международная группа учёных во главе со специалистами из Британии, Австралии и Китая создала трехмерную модель опухоли поджелудочной железы в лаборатории. Это удалось сделать за счет объединения биоинженерной матрицы и полученных от пациентов клеток. Модель можно эффективно применять для разработки и тестирования новых методов лечения. Она также помогает лучше разобраться с тем, как именно ведёт себя опухоль в организме

Увы, более 90% вроде бы успешных на доклинических стадиях методов лечения рака терпят неудачу на ранних этапах клинических исследований, когда их испытывают на людях. Менее 5% экспериментальных онкологических препаратов одобряют, а это означает потерю миллиардов долларов, вложенных в эти исследования, а также огромный объём научных усилий, направленных впустую. Модели опухолей помогут это преодолеть.