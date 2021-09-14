Смотреться как Масако удается немногим. Да что там немногим? Практически никому. Однако здесь еще есть один аспект, Мизутани растрачивает на эти процедуры по 5 часов в день.

Часть времени уходит на очищение, увлажнение кожи, часть на манипуляции с костяным гребнем гуаша и нефритовый роликом. К слову, конкретно после того, как японская домохозяйка поведала о «девайсах» у себя на странице, спрос на эти продукты вырос в пару раз. Такой ажиотаж удивил даже производителей, и они предложили нестареющей красавице сделать именные ролики и гуаш.

Мизутани вложила много денег в обучение нутрициологии. Сообщает, что сейчас у нее есть и научное обоснование для её рациона юности, который она интуитивно избрала еще в молодом возрасте. Что в его базе?

Свежая рыба ежедневно, авокадо, различные виды семечек, сливочное масло и даже красное мясо. То, что на данный момент называют кето-диетой, Мизутани называет понятием «никогда не быть голодным».

Она, к слову, не игнорирует углеводы: любит хлеб и печенье. Время от времени может побаловать себя жареными колбасками и крепким кофе. А еще нужно пить много воды. Норма японки — 3-4 литра за день. Также она совсем не пьет алкогольные напитки и не курит.