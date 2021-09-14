Раскрываем секреты: Как 53-летней домохозяйке из Японии удается быть похожей на подростка
Как здесь не поверить в магическую силу, если в свои 53 года, имея двух детей и внуков, японская домохозяйка смотрится так, как будто готовится сдавать японский аналог ЕГЭ
Масако Мизутани не подразумевала, что станет известной. Однако по мере того, как старели её ровесницы, а она становилась все моложе, интерес к обычный домохозяйке из Японии рос с каждым днем. Доверчивое подростковое лицо без единой морщинки, девичьи коленки и ключицы, копна шикарных волос — следя за жизнью Масако в социальных сетях подписчики со всех частей света не прекращают изумляться, да как она это делает?
Как здесь не поверить в магическую силу, если в свои пятьдесят три года, имея 2-ух детишек и внуков, японская домохозяйка смотрится так, как будто готовится сдавать японский аналог ЕГЭ. Пока её ровесницы ожидают климакса, Масако может ждать разве что репетитора, который подтянет её неидеальный английский.
«Я уже в молодости решила, что буду долго, насколько это возможно, выглядеть молодо. Пока мои сверстники жарились на пляжах, плясали на дискотеках и засыпали при полном мейкапе, я уделяла время тому, чтобы каждый день кропотливо очищать и увлажнять кожу. Я провожу большое количество разнообразных процедур для красоты лица. Плюс, я ежедневно уделяю время спорту и растяжке. И, естественно, избегаю солнца. Я всегда быстро ищу тень, если на улице жара. Солнце — вот убийца красоты», - призналась она в интервью на телеканале TBS TV.
Смотреться как Масако удается немногим. Да что там немногим? Практически никому. Однако здесь еще есть один аспект, Мизутани растрачивает на эти процедуры по 5 часов в день.
Часть времени уходит на очищение, увлажнение кожи, часть на манипуляции с костяным гребнем гуаша и нефритовый роликом. К слову, конкретно после того, как японская домохозяйка поведала о «девайсах» у себя на странице, спрос на эти продукты вырос в пару раз. Такой ажиотаж удивил даже производителей, и они предложили нестареющей красавице сделать именные ролики и гуаш.
Мизутани вложила много денег в обучение нутрициологии. Сообщает, что сейчас у нее есть и научное обоснование для её рациона юности, который она интуитивно избрала еще в молодом возрасте. Что в его базе?
Свежая рыба ежедневно, авокадо, различные виды семечек, сливочное масло и даже красное мясо. То, что на данный момент называют кето-диетой, Мизутани называет понятием «никогда не быть голодным».
Она, к слову, не игнорирует углеводы: любит хлеб и печенье. Время от времени может побаловать себя жареными колбасками и крепким кофе. А еще нужно пить много воды. Норма японки — 3-4 литра за день. Также она совсем не пьет алкогольные напитки и не курит.
Мизутани — фанатка масляного раствора с витамином Е. Она добавляет его во все кремы и маски, которые, к слову, делает сама. Также она специально прибегает к использованию древнейших японских рецептов по уходу за кожей, слегка преобразуя их под современную действительность.
Не так давно Мизутани участвовала в ток-шоу разоблачений, где бьюти-специалисты уверенно констатировали, что японские альгитные маски, которые так интенсивно рекламирует неувядающая дама — великое изобретение цивилизации, но вот все-же юность её рукотворная.
У Масако сделана легкая подтяжка, вставлены филлеры в область скул, подбородка, «армирована» шея. Ботоксом проколоты полосы лба, область вокруг глаз и губ. Возможно, что сделан эндоскопический лифтинг лба и ринопластика. И непременно, Масако применяет специальныю линзы с расширенной областью радужки, делающие глаза наивными и белыми.
«Это лишь ваши предположения!» — заявила Масако Мизутани.