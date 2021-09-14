Новых поставок "КовиВака" в России не было уже месяц

Поставки российской вакцины «КовиВак» на внутренний рынок были приостановлены, следует из данных Росздравнадзора, которые изучил «КоммерсантЪ». Новых серий одной из наиболее востребованных в России вакцин не было с 28 августа по 22 сентября при том, что ранее препарат выпускали по 30-90 тысяч доз в месяц.

Приостановку выпуска препарата Центром Чумакова источники газеты объяснили работами по модернизации производственной площадки. Это подтвердили и в сотрудничающей с Центром компании «Нанолек». Сергей Шуляк из DSM Group говорит, что площадку готовят для масштабирования производственных мощностей.

Отмечается, что «Нанолек» намеревается возобновить производство не ранее конца этой осени.

Эксперт Николай Крючков полагает, что как минимум до весны следующего года 95% всего российского рынка вакцин будет приходиться на препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт».