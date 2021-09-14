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Вчера, в 23:01

Из-за чтения маркировок обслуживание в аптеках стало дольше в три раза

Особенно сложно придется региональным глубинкам, где нет программистов и есть проблемы с интернетом

Фото: Global Look Press

Директор одной из профильных компаний по производству программного обеспечения для аптек Тимофей Веснов заявил, что аптеки могут столкнуться с очередями покупателей.

Это может случится из-за обязанности проверять маркированные лекарства не только в момент приемки, но и при продаже. Такое требование вступило в силу с 6 августа. В обычном режиме на сканирование препарата уходит две-три секунды. На чтение первой позиции уходит пять секунд. В аптеках, где используют новые фискальные накопители, отмечают, что время обслуживания увеличилось в три раза, пишет «Фармацевтический вестник».

В случаях с аптеками, расположенными в регионах и особенно в глубинке, где есть проблемы с широкополосным интернетом, проблема может усугубиться. К тому же, там не всегда есть возможность оперативно получить помощь программиста. При этом за все сбои в работе отвечать придется именно фарм-предпринимателям.

Крупные продавцы отодвинули решение этого вопроса на год, воспользовавшись пробелом в законодательстве: установили фискальные накопители перед вступлением новых правил в силу. Закон позволяет использовать эти накопители до истечения срока годности.

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