Антитела к одному штамму коронавируса могут не защищать от другого
Если человек переболел коронавирусом "прошлой версии", он может легко заразиться новым штаммом
Исследование показало, что миллионы людей, считающие себя защищенными от ковида за счёт перенесённой в прошлом инфекции, находятся в группе риска. Им угрожают новые штаммы коронавируса. Это же касается и тех, кто прошёл через вакцинацию, ведь препараты создавали на основе прежних версий. Получаемые с помощью вакцин антитела против COVID-19 плохо связываются с новыми мутациями этого патогена, как показало исследование.
Ученые из Университета Иллинойса напоминают, что антительная реакция очень важна для всего, от понимания естественных инфекций и процесса выздоровления до разработки вакцин. Наш организм вырабатывает около триллиона различных антител, поэтому когда они создаются к определённому вирусу, это означает и возможность создания вакцин. Однако исследование показало, что мутации коронавируса затрудняют способность антител связываться с новыми вариантами этого патогена.
В организме получивших вакцину или переболевших прежними версиями ковида людей формируются антитела, но именно к тем самым прошлым вариантам. А в ответ на вторжение новой версии COVID-19 желаемой реакции не наступает. Вирус эволюционирует, и для того, чтобы уклониться от нашей иммунной системы, он вырабатывает в себе способность более эффективно заражать человека. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Nature Communications.