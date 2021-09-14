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Антитела к одному штамму коронавируса могут не защищать от другого

Если человек переболел коронавирусом "прошлой версии", он может легко заразиться новым штаммом

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Фото: @Pixabay

Исследование показало, что миллионы людей, считающие себя защищенными от ковида за счёт перенесённой в прошлом инфекции, находятся в группе риска. Им угрожают новые штаммы коронавируса. Это же касается и тех, кто прошёл через вакцинацию, ведь препараты создавали на основе прежних версий. Получаемые с помощью вакцин антитела против COVID-19 плохо связываются с новыми мутациями этого патогена, как показало исследование. 

Ученые из Университета Иллинойса напоминают, что антительная реакция очень важна для всего, от понимания естественных инфекций и процесса выздоровления до разработки вакцин. Наш организм вырабатывает около триллиона различных антител, поэтому когда они создаются к определённому вирусу, это означает и возможность создания вакцин. Однако исследование показало, что мутации коронавируса затрудняют способность антител связываться с новыми вариантами этого патогена.

В организме получивших вакцину или переболевших прежними версиями ковида людей формируются антитела, но именно к тем самым прошлым вариантам. А в ответ на вторжение новой версии COVID-19 желаемой реакции не наступает. Вирус эволюционирует, и для того, чтобы уклониться от нашей иммунной системы, он вырабатывает в себе способность более эффективно заражать человека. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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