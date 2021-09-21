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Вчера, в 23:58

Новый способ диагностики болезни Альцгеймера поможет поставить диагноз на 5 лет раньше

Сейчас чаще всего пациентам диагностируют деменцию, вызванную болезнью Альцгеймера, уже спустя 20 лет после начала недуга

Фото: Global Look Press

Аппараты для ЭЭГ

В инновационном исследовании, проводимом психологами из Университета Бата в Британии и финансируемом благотворительной организацией по борьбе с деменцией BRACE, используется новый метод пассивного измерения активности мозга. Об этом пишет ScienceDaily.

При новом способе диагностики участники смотрят серию мигающих изображений на компьютере в течение двух минут, в то время как их мозговые волны измеряются с помощью колпачка электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Эта методика полностью пассивна. Человеку, выполняющему тест, не нужно понимать задачу или отвечать, и он может даже не осознавать реакцию своей памяти. Аппарат ЭЭГ, атрибуты которого прикрепляются к черепу пациента и сканируют его мозговую активность, позволяет обнаружить тонкие изменения мозговых волн, которые возникают, когда человек запоминает изображение.

Команда разработчиков технологии Fastball EEG заявляет, что этот подход дешев, портативен и основан на уже существующих в больницах технологиях, что делает его легко масштабируемым. Сейчас они начинают использовать Fastball EEG для изучения самых ранних стадий болезни Альцгеймера в сотрудничестве с Исследовательским институтом по уходу за пожилыми людьми (RICE) и Бристольским центром мозга при больнице Саутмид.

Предполагается, что новая методика позволит выявлять болезнь Альцгеймера на пять лет раньше, нежели сейчас. Эксперты отмечают, что чаще всего диагноз ставится уже спустя 20 лет после начала болезни, когда известные способы лечения становятся менее эффективными. Упущенное время мешает обеспечить достойное качество жизни для болеющего человека.

Зная больше о болезни людей на более ранней стадии, лекарства можно назначать раньше, когда они могут быть более эффективными. Также могут быть применены меры по изменению образа жизни, чтобы помочь замедлить прогрессирование заболевания.

  • С 1994 года 21 сентября во всем мире отмечается День распространения информации о болезни Альцгеймера.
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