Лечение эмоциональных травм позволяет одолеть переедание

В пилотном исследовании сертифицированные психотерапевты работали с участниками, страдающими от компульсивного переедания. Это расстройство пищевого поведения распространено во многих странах мира. Специалисты применяли протокол реинтеграции — метод лечения, который основан на исследовании эмоциональной реакции пациента на события всей его жизни по порядку. Он позволяет выявить любые травмирующие воспоминания, которые могут быть главными движущими факторами переедания. Даже в том случае, если сам человек их не очень хорошо помнит. Порой именно такая скрытая психотравма гложет его душу.

Прогресс в ходе исследования оценивался через 12 сеансов. Оказалось, что после выявления скрытой психологической травмы клиенты очень часто сообщали об уменьшении числа употребляемых калорий, то есть о реальном снижении симптомов переедания. Результат уникального эксперимента показывает, что тот самый протокол реинтеграции является многообещающим инструментом безопасного и эффективного лечения переедания и других подобных проблем у мужчин и женщин.

Итоги исследования публикует Journal of Psychology and Psychotherapy. Оно в очередной раз показывает, что глубокие причины расстройств пищевого поведения лежат в области психологии, а их поиск и лечение может стать одним из самых надежных методов борьбы с нарушениями в области питания.