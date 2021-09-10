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Вчера, в 23:12

Измерение волн мозга поможет выявить деменцию на раннем этапе

Исследование показало, что измерения мозговых волн способствует более ранней и точной диагностике

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Фото: @Pixabay

Система зрительной памяти человека обладает очень большой ёмкостью. Нам достаточно пролистать галерею фотографий на телефоне, чтобы заметить, как появившиеся всего на долю секунды изображения вызывают воспоминания с минимальными усилиями или даже без них. Именно это свойство использовали исследователи для диагностики ранней стадии болезни Альцгеймера 

Добровольцу надевали специальный шлем для электроэнцефалографии, который записывает мозговую активность и измеряет волны мозга. При этом ему показывали серию изображений повседневных предметов на экране компьютера. Далее человек просматривал целый поток различных снимков, куда периодически попадал один из тех, что он уже видел изначально. Скорость показа составляла три изображения в секунду. 

Если человек вспоминал снимок, то ЭЭГ отчетливо показывала нейронной ответ. Оценивая мозговые волны, можно было измерить силу реакции памяти на ранее увиденные изображения. Это пассивная и объективная оценка памяти, с помощью которой можно теоретически выявить деменцию на ранней стадии, когда на болезнь можно воздействовать экспериментальными лекарствами, которые полностью неэффективны, если болезнь уже проявляет себя характерными симптомами.

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