Состояние кишечника влияет на вес тела

В пищеварительной системе обитают триллионы микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и грибки. Вместе они образуют кишечный микробиом. С каждым годом наука всё более глубоко осознает критически важную роль микробиома в физическом и психическом здоровье человека. И вот теперь выявлена новая функция здоровья кишечника — микробиом влияет на способность худеть.

Бактериальные клетки желудочно-кишечного тракта содержат гены, которые по своему количеству превышают гены человека более чем в 100 раз. Исследование выявило, что вероятность избавления от лишнего веса при активных попытках похудения в виде диет и упражнений зависит от генов и ферментов бактерий, обитающих в кишечнике.

Обратная потеря веса, или похудение, как полагают исследователи, является результатом образа жизни и факторов окружающей среды. Западные диеты имеют тенденцию перемещать микробиом в направлении, которое способствует увеличению веса. Известно, что у худых и страдающих ожирением людей обнаруживают различия в кишечной микрофлоре, а это исследование даёт свежий взгляд на то, как в кишечных бактериях закодированы разные наборы генов, которые неодинаково реагируют на попытки избавиться от лишнего веса.