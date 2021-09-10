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Пациентам с меланомой помогает иммунотерапевтическое лекарство

Исследование показало, что средства иммунотерапии уменьшает количество рецидивов опухоли у пациентов с меланомой

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Фото: @Pixabay

Опубликованы результаты международного рандомизированного клинического исследования иммунотерапевтического препарата пембролизумаб. Оно показало, что это лекарство уменьшает количество рецидивов опухоли у пациентов с меланомой на второй стадии. Исследование проводилось экспертами из Университета Питтсбурга.  

Результаты показывают, что это лечение, которое сейчас применяется только для меланом на третьей и четвёртой стадиях, может эффективно применяться и на более ранних этапах развития самого опасного рака кожи. Пациенты с меланомой на второй стадии имеет более высокий уровень риска рецидива после операции. Проведено важное клиническое испытание, показавшее, что пембролизумаб снижает этот риск. А значит, этим пациентам тоже можно предлагать данный препарат. 

Пембролизумаб часто используется в качестве иммунотерапии после хирургического удаления меланомы на третьей и четвёртой стадии, когда рак уже метастазирует в лимфатические узлы и другие органы тела. Но в США пембролизумаб не одобрен в качестве средства лечения более ранних стадий меланомы, то есть инвазивных опухолей, проникающих глубоко в кожу и повреждающих её. Исследователи подчеркивают, что меланома является идиосинкразической, так как риск долгосрочного рецидива и смерти одинаков у пациентов на стадиях с поражением лимфатических узлов и на второй стадии, когда эти узлы еще не вовлекаются. Тем более несправедливо, что в одном случае больным дают пембролизумаб, а в другом нет.

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