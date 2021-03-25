7 советов, как укрепить иммунитет в сезон простуд

Продукты

1. Самым мощным антиоксидантом, который отвечает за выработку иммунных клеток и ответа организма при вирусной и бактериальной инфекции является … обычный помидор. Томаты — рекордсмены по содержанию природного иммуностимулятора — ликопина. Роспотребнадзор в своей памятке по укреплению иммунитета советует в холода подналечь на салаты из помидоров, томатный сок, а также супы с добавлением томатной пасты.

2. Фрукты и овощи почти все являются нашими союзниками в борьбе с инфекциями, но самые полезные укладываются в некий «светофор здоровья» - для укрепления иммунитета лучше всего подходят продукты зеленого, желтого и красного цветов.