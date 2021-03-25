7 советов, как укрепить иммунитет в сезон простуд
Про пользу прогулок на свежем воздухе, спорт, витамины, мед, лимон, отсутствие стресса и хороший сон знают многие. Чем еще можно защититься от гриппа и ОРВИ?
Продукты
1. Самым мощным антиоксидантом, который отвечает за выработку иммунных клеток и ответа организма при вирусной и бактериальной инфекции является … обычный помидор. Томаты — рекордсмены по содержанию природного иммуностимулятора — ликопина. Роспотребнадзор в своей памятке по укреплению иммунитета советует в холода подналечь на салаты из помидоров, томатный сок, а также супы с добавлением томатной пасты.
2. Фрукты и овощи почти все являются нашими союзниками в борьбе с инфекциями, но самые полезные укладываются в некий «светофор здоровья» - для укрепления иммунитета лучше всего подходят продукты зеленого, желтого и красного цветов.
Напитки
3. Зеленый чай — не самый насыщенный напиток, тем не менее, выстраивает мощную защиту организма благодаря содержащимся в нем полифенолам.
4. Отвар шиповника — кладезь аскорбиновой кислоты, которая дает силы бороться с инфекциями.
Приправы
5. Куркума и льняное масло должны появиться в рационе в осенний период: первая действует за счет содержания куркумина, которому приписывают способность усиливать защиту организма даже против онкологии, а льняное масло, которое сегодня есть во многих магазинах, богато жирными кислотами Омега-3 и витамином Е.
6. Имбирь, горчица, хрен хороши в сезон простуд своими дезинфицирующими свойствами.
Гимнастика
7. Любые дыхательные упражнения — от бега до простейших вдохов-выдохов с подъемом на носки сделают ваши бронхи и легкие более неуязвимыми для болячек.