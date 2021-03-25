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7 советов, как укрепить иммунитет в сезон простуд

Про пользу прогулок на свежем воздухе, спорт, витамины, мед, лимон, отсутствие стресса и хороший сон знают многие. Чем еще можно защититься от гриппа и ОРВИ?

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Фото: @Pixabay

Продукты

1. Самым мощным антиоксидантом, который отвечает за выработку иммунных клеток и ответа организма при вирусной и бактериальной инфекции является … обычный помидор. Томаты — рекордсмены по содержанию природного иммуностимулятора — ликопина. Роспотребнадзор в своей памятке по укреплению иммунитета советует в холода подналечь на салаты из помидоров, томатный сок, а также супы с добавлением томатной пасты.

2. Фрукты и овощи почти все являются нашими союзниками в борьбе с инфекциями, но самые полезные укладываются в некий «светофор здоровья» - для укрепления иммунитета лучше всего подходят продукты зеленого, желтого и красного цветов.

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Фото: @Pixabay

Напитки

3. Зеленый чай — не самый насыщенный напиток, тем не менее, выстраивает мощную защиту организма благодаря содержащимся в нем полифенолам.

4. Отвар шиповника — кладезь аскорбиновой кислоты, которая дает силы бороться с инфекциями.

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Фото: @Pixabay

Приправы

5. Куркума и льняное масло должны появиться в рационе в осенний период: первая действует за счет содержания куркумина, которому приписывают способность усиливать защиту организма даже против онкологии, а льняное масло, которое сегодня есть во многих магазинах, богато жирными кислотами Омега-3 и витамином Е.

6. Имбирь, горчица, хрен хороши в сезон простуд своими дезинфицирующими свойствами.

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Фото: @Pixabay

Гимнастика

7. Любые дыхательные упражнения — от бега до простейших вдохов-выдохов с подъемом на носки сделают ваши бронхи и легкие более неуязвимыми для болячек.

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Фото: @Pixabay
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