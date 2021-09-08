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Вся правда о соли

Как много соли нужно человеку, чем может грозить чрезмерное увлечение данной специей, какие виды соли можно встретить на полках? На эти и другие вопросы попробуем найти ответ в данной статье

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Фото: @Pixabay

Начнём с того, что с химической точки зрения разложенная по солонкам приправа представляет собой хлорид натрия (или хлористый натрий). Получать соль можно разными способами: выварочная, каменная, садочная – каждая из них имеет свои плюсы и минусы (не говоря уже о соли йодированной или, например, морской).

Организм человека не способен своими силами восполнять запасы соли, поэтому данное вещество должно поступать к нам извне, вместе с пищей.

Сколько кушать в граммах

Оптимальным количеством соли, которое, по мнению многих экспертов, стоит употреблять человеку в сутки, является всего 5 грамм этого продукта (такой объем поместится в одну чайную ложку).

Важно помнить, что за день человек потребляет не только ту соль, которую собственноручно добавил в блюдо в процессе приготовления. Немало соли содержится и в уже готовых продуктах, которые попадают на наш стол. Например, в хлебе, готовых соусах, колбасах и полуфабрикатах, чипсах и так далее. Это также нужно учитывать, подсчитывая количество получаемой за день соли.

Чем полезна

Считается, что соль важна для организма человека, так как принимает участие во многих процессах внутри нашего организма. Например, входящие в её состав элементы участвуют в переваривании пищи и регулировании баланса жидкости, важны для работы мышц и так далее.

Много – вредно?

Как известно, всё хорошо в меру, но многим гражданам солёный вкус полюбился настолько сильно, что они готовы добавлять соль практически везде и помногу. А ведь подобное увлечение слишком солёной пищей может привести к множеству проблем. Так, считается, что избыточное потребление соли способно вызвать проблемы с давлением, негативно отразиться на здоровье почек, спровоцировать появления отёков (ведь соль, как известно, задерживает воду в организме) и так далее.

Именно по этой причине относиться к соли легкомысленно не стоит.

А если отказаться совсем?

Быть может, в таком случае стоит совсем исключить соль из своего рациона? К окончательному ответу на данный вопрос стоит подойти разумно. Это может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, пищеварением, появлению тошноты и чувства слабости , а также других проблем со здоровьем. Поэтому оптимальный вариант – это следить за тем, сколько именно соли вы потребляете за день и, при необходимости, корректировать данный показатель.

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