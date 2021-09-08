Эксперт объяснил, что такое водородная вода и есть ли в ней польза

Продавцы обещают невероятный эффект – начиная от борьбы с кожными заболеваниями и заканчивая лечением онкологии. Есть ли польза в этих гаджетах и насыщенной водородом воде?

Портативные генераторы водородной воды, похожие на обычные пластиковые емкости для питья, стоят от 3 тысяч рублей. В рекламе указывается, что водородная вода «устраняет признаки аллергической реакции», «борется с кожными заболеваниями», «защищает клетки от воздействия радиации», «выводит из организма шлаки, токсины и тяжелые металлы», «активирует развитие защитной реакции организма». Из этих формулировок понятно одно: водородная вода суперполезная и лучше пить ее, чем обычную воду.

На сайтах, где продаются генераторы, пишут, что мода на водородную воду пришла из Японии, известной своими долгожителями, мол, в стране Восходящего солнца обогащенная водородом вода – обычное дело. И все же можно ли насытить воду водородом и будет или она после этого иметь лечебные свойства?

– Очень кратковременно – можно, – объясняет генеральный директор Главного испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар. – Небольшие пропорции можно добавлять при температуре +4 градуса: при этой температуре в воде все максимально растворяется. Но при контакте с кислородом это все улетучивается. Теоретически можно добавить в воду десятые доли водорода, но непонятно, зачем. Человек получает от 200 до 300 граммов водорода в сутки, и смысла в этих дополнительных долях нет.

Гончар отмечает, что водород с водой поступает в желудок, но никак не в кровь. Как он может на что-то влиять – загадка. Никаких серьезных исследований на тему воздействия водородной воды на человеческий организм не проводилось.

– Говорят, что вся Япония пользуется водородной водой. Ничего подобного! – заявляет Гончар. – Я проехал 5 крупных островов: ни в магазинах, ни в аптеках о hydrogen water там не слышали.



