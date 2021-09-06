Алкоголь и различные лекарства - что может быть причиной сильного храпа

Звук от дрожи

Пожалуй, хотя бы раз в жизни слышать храп приходилось каждому из нас. А вот о том, что именно заставляет человека выдавать столь громогласные рулады, большинство из нас лишь догадывается. Как выяснилось, характерные звуки, которые мы слышим от храпящего человека, «рождаются» в гортани или носоглотке, когда расположенные там мягкие ткани начинают ощутимо вибрировать. Просвет дыхательных путей сужается, поток воздуха проходит через него неравномерно, а в результате окружающие храпуна люди лишаются спокойного ночного отдыха.

Подобное может стать следствием некой врождённой патологии, может проявиться как «побочный эффект» после травмы (например, в результате искривления носовой перегородки), не говоря уже о том, что, как считается, риск однажды обнаружить у себя привычку храпеть во сне повышается с возрастом и при наличии лишнего веса.

Также к числу причин, которые могут привести к появлению храпа, относятся аллергические реакции (нередко сопровождаемые насморком), ринит и синусит, другие заболевания органов дыхания, которые способны привести к проблемам с этим самым дыханием (например, у детей так часто проявляются аденоиды), наличие полипов в носу, гормональные сбои и так далее.

Дыхание на паузе

Но, пожалуй, наиболее грозным спутником громкого храпа является ночное апноэ (или, говоря простым языком, эпизодические остановки дыхания у человека во сне). Подобные паузы могут длиться от 20-30 секунд до нескольких минут, а случаются они по несколько десятков раз за одну ночь. Как следствие – человек не просто не высыпается и чувствует себя сонным и уставшим на протяжении всего дня, но и может столкнуться с таким неприятным «побочным эффектом» как гипоксия, то есть кислородное голодание.

Считается, что у людей с хроническим храпом и ночным апноэ заметно повышается риск серьёзных сердечно-сосудистых недугов, поэтому, узнав о данной проблеме, лучше проконсультироваться с доктором.

Лечение и профилактика

Конечно, храпящему человеку тоже не доставляет удовольствия портить сон своим родным и близким. К счастью, существует немало способов избавиться от данной проблемы, наиболее подходящий из них поможет выбрать врач.

Считается, что проблема храпа усугубляется под действием алкоголя или некоторых медикаментов, так что коррекция образа жизни (снижение лишнего веса, отказ от спиртных напитков и так далее) также может сыграть положительную роль.