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В Москве вакцинировался лишь один из пяти людей старше 60 лет

Пожилые москвичи не идут прививаться, хотя на них приходится 70% госпитализаций и три из четырех смертей от ковида

Фото: Global Look Press

В столице на сегодняшний день первой дозой вакцины от коронавируса привились порядка пяти миллионов человек, или 50% от трудоспособного населения, заявила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

При этом намного меньше доля вакцинированных среди пожилых людей, которые входят в группу риска. Лишь 22% из москвичей старше 60 на сегодняшний день решили привиться. «Это очень мало, — считает Ракова. — В структуре заболеваемости ковидом в Москве доля людей пожилого возраста, на мой взгляд, очень высока, если сравнивать с другими крупными городами мира».

Для сравнения — в США, по данным американского минздрава, среди людей старше 65 лет от ковида хотя бы одной дозой вакцины привились 92,8%.

Также заммэра отметила, что три из четырех умерших от ковида — люди пожилого возраста. На них также приходится в среднем 70% госпитализаций. Всего доля заразившихся среди этой категории населения составляет 26%, что вдвое превышает аналогичный показатель в Лондоне.

Чиновница ожидает, что пенсионеры решат вакцинироваться по возвращении с дачи.

По её словам, более 80% учителей и медиков уже привились от коронавируса, а среди соцработников показатель составляет 86%.

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