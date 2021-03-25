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Вирусолог Чепурнов: "Третья волна толком не кончается"

Ученый не ждет четвертую волну COVID-19, но опасается появления более коварной "Йоты"

Профессор-вирусолог Александр Чепурнов
Фото: Личный архив

Подъем заболеваний по мнению вирусолога Александра Чепурнова зависит уже не только от сезонности

Накануне глава депздрава столицы Алексей Хрипун заявил, что риск очередной волны в Москве очень высок. Ранее аналогичную оценку высказывали глава Роспотребнадзора Анна Попова и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Виною всему станут вернувшиеся с отдыха отпускники.

Профессор-вирусолог Александр Чепурнов не решился прогнозировать, в интервью «Собеседнику» он рекомендовал осторожнее относится к уже привычной версии того, что COVID-19 – сезонное заболевание, которое так и будет устраивать неприятности осенью и весной. По мнению ученого, ситуация завязывается уже на другие вещи. Его беспокоит то, что еще третья волна толком не кончается.

– Волна – это то, что сильно возрастает, а мы зависли на цифре в 18 тысяч заболевающих ежедневно. Это было и вчера, и позавчера, и до этого, неделю назад. Поэтому, если и придет подъем, – очевидно, теперь уже дело не в сезонности. Третья волна к нам не в сезон пришла, а летом – напомнил «Собеседнику» доктор Чепурнов, – и связана она была с новой версией вируса – штаммом «Дельта». По уровню заболеваний мы не можем опуститься до межволнового уровня (а он должен быть в два раза ниже), до привычных между волнами 8 000 заболевающих в день.

– Становится важным, а не появится ли у нас какая-нибудь «Йота», которая обладает лучшей способностью уходить от иммунного ответа, но по счастью, не обладает способностью эффективно заражать, как индийский штамм,

 – опасается ученый.

В России от COVID-19 полностью вакцинированы уже 39 миллионов россиян. В Москве от инфекции привито почти пять миллионов.

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