"Начнется оживление эпидемии": Геннадий Онищенко о четвертой волне COVID-19

COVID-19 грозит всплеском обрушиться на Россию сразу после выборов – такие прогнозы сделали столичные чиновники. Обвинили во всем возвращающиеся с отдыха отпускников. Очень высокой» вероятность начала четвертой волны коронавируса в сентябре назвал руководитель депздрава Москвы Алексей Хрипун. Ранее аналогичную оценку высказывали глава Роспотребнадзора Анна Попова и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

– Мы ждем четвертую, пятую, десятую. Зачем? Мы же никогда не ждали грипп, – прививались и все! А тут мы, черт возьми, ждем, когда же она бедолажка придет, чего-то давно мы ей не развлекались.

Надо привиться и забыть про это, а не гадать на кофейной гуще! – рассуждает в беседе с «Собеседником» депутат Госдумы Геннадий Онищенко. – Конечно, сейчас начнется оживление эпидемии, поскольку мы из рук вон плохо ею занимаемся и подвергаем риску свое старшее поколение. Для молодежи это пока еще развлечение, а старшее поколение в группе риска. Хотим с ними побыстрее расстаться? – Давайте будем непривитыми. Не хотим, – значит, давайте прививаться, а не гадать, когда же наступит это счастье, когда к нам снова придет этот ковид.