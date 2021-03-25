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"Начнется оживление эпидемии": Геннадий Онищенко о четвертой волне COVID-19

Мы научились управлять, всем уже поднадоевшей инфекцией, но не хотим это делать – "привыкли, любим мы это дело, нравится нам" – полагает депутат Госдумы

Геннадий Онищенко
Фото: Личный архив

Геннадий Онищенко поздравляет москвичей с Днем города и рекомендует прокатиться на велосипеде

COVID-19 грозит всплеском обрушиться на Россию сразу после выборов – такие прогнозы сделали столичные чиновники. Обвинили во всем возвращающиеся с отдыха отпускников. Очень высокой» вероятность начала четвертой волны коронавируса в сентябре назвал руководитель депздрава Москвы Алексей Хрипун. Ранее аналогичную оценку высказывали глава Роспотребнадзора Анна Попова и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

– Мы ждем четвертую, пятую, десятую. Зачем? Мы же никогда не ждали грипп, – прививались и все! А тут мы, черт возьми, ждем, когда же она бедолажка придет, чего-то давно мы ей не развлекались.

Надо привиться и забыть про это, а не гадать на кофейной гуще! – рассуждает в беседе с «Собеседником» депутат Госдумы Геннадий Онищенко. – Конечно, сейчас начнется оживление эпидемии, поскольку мы из рук вон плохо ею занимаемся и подвергаем риску свое старшее поколение. Для молодежи это пока еще развлечение, а старшее поколение в группе риска. Хотим с ними побыстрее расстаться? – Давайте будем непривитыми. Не хотим, – значит, давайте прививаться, а не гадать, когда же наступит это счастье, когда к нам снова придет этот ковид.

Прокатитесь на велосипеде!

В эти субботу-воскресение у нас – День города! – напомнил Онищенко.

– Хочу поздравить всех и напомнить, что базовыми мерами являются наши действия: если собираемся мы идти на мероприятия, возьмите с собой маску. Ну чего это вам стоит? Пусть соблюдают социальную дистанцию, не набиваются в автобусы, а проедут пешком. Прокатитесь на велосипеде! – рекомендует депутат. Бывший санитарный врач страны пожелал тщательного соблюдения всех мер специфической профилактики.

– Это очень важно, – отметил Онищенко, – и тогда не надо будет ждать никаких подъемов эпидемиологических заболеваний этой, в общем-то, всем уже поднадоевшей инфекцией, которой мы уже научились управлять, но не хотим это делать. Привыкли, любим мы это дело, нравится нам, – подчеркнул депутат.

В России от COVID-19 полностью вакцинированы уже 39 млн россиян. В Москве от инфекции привито почти 5 млн человек.

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