Невролог проведет в Instagram беседу о половом влечении у людей с деменцией
Табуированную тему в фонде “Альцрус” решили поднять по случаю месяца месяца привлечения внимания к проблемам нейродегенеративных расстройств
Фонд «Альцрус» опубликовал анонс прямого эфира с неврологом Мариной Аникиной на стыдливо замалчиваемую тему в области помогающей медицины. Врач проведет в Instagram стрим на тему деменции и сексуального поведения.
«Часто бывает, что поведение [близкого человека с деменцией] становится неприемлемым, особенно неприятно, если это происходит в общественном месте. Сторонние люди могут не понимать состояние вашего близкого с деменцией и воспринимать его поведение агрессивно»
, – пишут в анонсе.
Виртуальная встреча пройдет в Instagram-аккаунте фонда 14 сентября в 19:00. Позже организация опубликует запись на всех своих ресурсах. Сейчас же есть возможность оставить вопрос к эксперту в соцсетях НКО.