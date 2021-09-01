Невролог проведет в Instagram беседу о половом влечении у людей с деменцией

Фонд «Альцрус» опубликовал анонс прямого эфира с неврологом Мариной Аникиной на стыдливо замалчиваемую тему в области помогающей медицины. Врач проведет в Instagram стрим на тему деменции и сексуального поведения.

«Часто бывает, что поведение [близкого человека с деменцией] становится неприемлемым, особенно неприятно, если это происходит в общественном месте. Сторонние люди могут не понимать состояние вашего близкого с деменцией и воспринимать его поведение агрессивно»

, – пишут в анонсе.

Виртуальная встреча пройдет в Instagram-аккаунте фонда 14 сентября в 19:00. Позже организация опубликует запись на всех своих ресурсах. Сейчас же есть возможность оставить вопрос к эксперту в соцсетях НКО.