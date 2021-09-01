Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:42

Кишечные бактерии способны накапливать обычные лекарства

Исследование показало, что обычные лекарства накапливаются в кишечных бактериях, что снижает эффективность препаратов.

photo
Фото: @Pixabay

В авторитетном научном журнале Nature описаны свойства обычных лекарств, которые накапливаются в кишечных бактериях и изменяют бактериальную функцию. Теоретически это может понизить эффект таблеток. В частности, данные взаимодействия наблюдались у различных лекарств, включая средства от депрессии, диабета и астмы. Полученные выводы могут помочь исследователям лучше разобраться в индивидуальных различиях эффективности и побочных эффектах лекарств. 

Некоторые бактерии могут химически модифицировать определенные лекарства, данный процесс известен в науке как биотрансформация. Исследователи из Кембриджского университета и Европейской лаборатории молекулярной биологии в Германии впервые показали, что определённые виды кишечных бактерий скапливают в себе лекарства для человека, что влияет на активность таблеток. 

Это способно изменять эффективность лекарственных препаратов напрямую, поскольку скопления лекарств в бактериях снижает доступность средств для организма. Происходит и косвенное изменение эффективности, ведь изменение бактериальной функции и состава могут быть связаны с побочными эффектами. В кишечнике человека содержит сотни тысяч различных видов бактерий, важных для здоровья и для развития болезней. Состав и количество этих бактерий значительно различается у людей. Ранее было показано, что микробиом связан с широким спектром расстройств, включая ожирение, иммунитет и психическое здоровье.


Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 3 дня назад

Олег Сенцов: Герои нужны всем. Но – мертвые

Общество 15 часов назад

31 год назад было совершено одно из самых громких преступлений начала 90-х. Убийство священника Александра Меня

Общество 19 часов назад

Ушли на пост: Как семьи высокопоставленных силовиков встали во главе ЧОПов с миллионными оборотами

Расследование 3 дня назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 1 неделю назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 2 недели назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Здоровье 12 часов назад

Чтобы снизить число абортов, во Франции сделают бесплатной контрацепцию для женщин до 25 лет

Здоровье 1 день назад

Число госпитализаций по респираторным заболеваниям может вырасти на 10% из-за лесных пожаров

Здоровье 1 день назад

Генетические мутации вызывают рак лёгких у некурящих

Здоровье 2 дня назад

Бисексуалы в два раза чаще гетеросексуалов болеют астмой

Здоровье 2 дня назад

Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

Здоровье 2 дня назад

Диетолог рассказала, что красивый и плотный завтрак для школьника – это необходимость

Здоровье 3 дня назад

Электронные сигареты с никотином провоцируют образование сгустков крови

Здоровье 3 дня назад

Легче, доступнее, надежнее: чем новые вакцины от коронавируса отличаются от аналогов

Здоровье 4 дня назад

63% москвичей считают, что ведут здоровый образ жизни

Здоровье 5 дней назад

Эксперты: Закон о заражении ВИЧ и ИППП устарел и снимает личную ответственность за здоровье

Рецепты 5 дней назад

По щучьему веленью: Волшебные рецепты от Оксаны Сташенко

Здоровье 6 дней назад

Гинеколог: Оральные контакты являются лидерами среди причин, приводящих к заражениям гонореей и хламидиозом

Здоровье 6 дней назад

Изучена эффективность хирургических масок для защиты от ковида

Здоровье 6 дней назад

Москвичей пригласили в субботу бесплатно сдать анализы на половые инфекции

Здоровье 1 неделю назад

Германия и ВОЗ открыли центр по оперативному реагированию на новые пандемии

Здоровье 1 неделю назад

"Конец сентября – зона риска": Третий в списке ЕР заявил о вспышке ковида после выборов

Здоровье 1 неделю назад

Михаил Мурашко взялся пугать

Здоровье 1 неделю назад

Минимум заболевших COVID-19 с конца июня в РФ: что будет дальше

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика