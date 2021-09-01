Кишечные бактерии способны накапливать обычные лекарства

В авторитетном научном журнале Nature описаны свойства обычных лекарств, которые накапливаются в кишечных бактериях и изменяют бактериальную функцию. Теоретически это может понизить эффект таблеток. В частности, данные взаимодействия наблюдались у различных лекарств, включая средства от депрессии, диабета и астмы. Полученные выводы могут помочь исследователям лучше разобраться в индивидуальных различиях эффективности и побочных эффектах лекарств.

Некоторые бактерии могут химически модифицировать определенные лекарства, данный процесс известен в науке как биотрансформация. Исследователи из Кембриджского университета и Европейской лаборатории молекулярной биологии в Германии впервые показали, что определённые виды кишечных бактерий скапливают в себе лекарства для человека, что влияет на активность таблеток.

Это способно изменять эффективность лекарственных препаратов напрямую, поскольку скопления лекарств в бактериях снижает доступность средств для организма. Происходит и косвенное изменение эффективности, ведь изменение бактериальной функции и состава могут быть связаны с побочными эффектами. В кишечнике человека содержит сотни тысяч различных видов бактерий, важных для здоровья и для развития болезней. Состав и количество этих бактерий значительно различается у людей. Ранее было показано, что микробиом связан с широким спектром расстройств, включая ожирение, иммунитет и психическое здоровье.



