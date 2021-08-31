Генетические мутации вызывают рак лёгких у некурящих

Учёные из Национального института здоровья США решили выяснить, почему рак лёгких возникает у 12% людей, которые никогда не притрагивались к сигаретам. Оставшиеся 88% жертв этих опухолей являются бывшими или действующими курильщиками, либо подвергаются воздействию пассивного курения. Ежегодно на нашей планете фиксируется чуть более 2 млн случаев рака легких — это ведущая причина смерти от злокачественных новообразований.

Ранее было принято считать, что рак лёгких у некурящих вызван воздействием асбеста, радона и других внешних загрязнителей, связанных с неблагоприятными условиями труда. Частично он объясняется и другими болезнями легких. Но исследование опухолевых геномов на предмет мутаций показало, что существуют определенные паттерны мутаций, связанные с конкретными мутационными процессами вроде повреждений в результате естественной деятельности в организме. К примеру, неправильная репарация ДНК или окислительный стресс.

Мутационные сигнатуры представляют собой архив активностей опухолей, которые приводят к накоплению мутаций, вызывающих рак лёгких у тех, кто никогда не курил. Исследователи обнаружили, что большинство опухолевых геномов никогда не куривших людей несут эти самые мутационные сигнатуры, связанные с повреждениями от эндогенных процессов, то есть естественного воздействия внутри организма.