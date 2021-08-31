Число госпитализаций по респираторным заболеваниям может вырасти на 10% из-за лесных пожаров

Даже кратковременное воздействие воздуха, утяжеленного гарью от горящих лесов, демонстрирует повышенный риск госпитализаций людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Особенно это касается детей до 9 лет и взрослых старше 80 лет.

Таковы выводы авторов нового исследования о влиянии лесных пожаров на организм человека, которое было опубликовано в медицинском журнале The Lancet Planetary Health.

Выводы сделаны в результате изучения популяции граждан Бразилии, согласно открытым данным по пожарам и здравоохранению с 2000 по 2015 годы.

Анализы были стратифицированы по полу и десяти возрастным группам. Также была рассчитана доля госпитализаций, связанных с лесными пожарами.

Обзор данных показал, что увеличение числа загрязняющих частиц в воздухе увеличивало общее количество госпитализаций в местностях, подверженных дыму от лесных пожаров, на 1,65%. В случае с респираторными заболеваниями это количество местами увеличивалось на 10%.