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Диетолог рассказала, что красивый и плотный завтрак для школьника – это необходимость

Нутрициолог Наталья Саитова дала родителям учащихся советы по питанию

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Фото: @Pixabay

– Сегодня в школьных столовых нет приготовления еды полного цикла, в школы завозятся либо полуфабрикаты, либо готовая еда, что сказывается на ее качестве. В тоже время в школах нет специалистов, которые бы на месте могли правильно контролировать качество питания, - говорит Наталья Саитова.

Диетолог отмечает, что, как правило, в школах детей кормят простыми углеводами, например, сладкой кашей, чаем с сахаром и другими не самыми лучшими вариантами школьного затравка. Такая еда не дает чувства сытости, а создает «сахарные качели» – сахар в крови резко поднимается, а потом падает и ребенок снов хочет есть.

Это плохо отражается на работе поджелудочной железы, приводит к ожирению, неврологическим заболеваниям и другим негативным последствиям для здоровья молодого организма. 

– Как бы вы ни спешили на работу, обязательно кормите детей завтраком, – говорит Саитова. – Если утром нет времени, приготовьте его с вечера. Завтрак должен быть сытный, белково-жировой, может быть, добавить немного углеводов. Он должен быть красиво сервирован: такой завтрак дает ребенку уверенность в том, что он любим, что его ждут дома. Ритуал вкусного красивого плотного завтрака ребенку необходим.
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