Диетолог рассказала, что красивый и плотный завтрак для школьника – это необходимость

– Сегодня в школьных столовых нет приготовления еды полного цикла, в школы завозятся либо полуфабрикаты, либо готовая еда, что сказывается на ее качестве. В тоже время в школах нет специалистов, которые бы на месте могли правильно контролировать качество питания, - говорит Наталья Саитова.

Диетолог отмечает, что, как правило, в школах детей кормят простыми углеводами, например, сладкой кашей, чаем с сахаром и другими не самыми лучшими вариантами школьного затравка. Такая еда не дает чувства сытости, а создает «сахарные качели» – сахар в крови резко поднимается, а потом падает и ребенок снов хочет есть.

Это плохо отражается на работе поджелудочной железы, приводит к ожирению, неврологическим заболеваниям и другим негативным последствиям для здоровья молодого организма.