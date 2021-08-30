Легче, доступнее, надежнее: чем новые вакцины от коронавируса отличаются от аналогов
В России уже пять прививок от ковида. Какую выбрать?
Легче, доступнее, надежнее: чем новые вакцины от коронавируса отличаются от аналогов
В России уже пять прививок от ковида, какую выбрать?
«Собеседник» в одном из прошлых номеров уже сравнивал три российские вакцины между собой. На рынок вышли еще две отечественные разработки — Спутник Лайт и Аврора-Cov. Мы изучили, чем они различаются и кому лучше подходят
Что за вакцина?
Спутник-лайт — облегченный вариант самого раскрученного российского препарата от ковида — Спутник V. Главное отличие — он колется однократно и, соответственно, легче переносится. В основе — все тот же аденовирус-носитель, к которому прикрепляется генетическая информация коронавируса. Организм распознает ее и начинает вырабатывать иммунитет.
Аврора-CoV — самая последняя, пятая, вакцина, зарегистрированная в РФ. Ее первое название — Эпиваккорона-Н, прямо указывает на родство с известной уже разработкой Роспотребнадзора и новосибирской лаборатории «Вектор» - вакциной Эпиваккорона. Это синтетическая вакцина, в которую включены искусственные пептиды, а фрагменты коронавируса отсутствуют. В новой версии несколько отдельных белков объединили в один, чем значительно упростили технологию и облегчили состав. По словам гендиректора «Вектора» Рината Максютова, это позволит выпускать по 10 млн доз вакцины ежемесячно, вместо 1,5 млн доз в месяц, как сейчас.
Как колоть?
Спутник Лайт: Один укол
Аврора-CoV: Применяются две дозы с интервалом между инъекциями в 14-21 день.
Сколько действует иммунитет после прививки?
Спутник Лайт: Производители заявляют, что иммунитет после вакцины формируется через 28 дней после укола при первичной вакцинации и на 10-й день после укола у переболевших и ранее вакцинированных и держится 4-5 месяцев.
Аврора-CoV: Продолжительность формируемого иммунитета пока точно неизвестна. У обычной Эпиваккороны она, по словам разработчиков, составляет около 9 месяцев. Но споры об эффективности ведутся до сих пор. Главная особенность в том, что антитела после Эпивака определяет специальный тест — также разработка «Вектора».
Как переносится?
Спутник Лайт: Среди вирусологов все семейство «Спутников» считается более «жесткими» вакцинами по переносимости — они нередко вызывают гриппоподобное состояние, которое проходит, как правило, на вторые сутки.
Аврора-Cov: Прививка полностью синтетическая, не несет в своем составе вирусных частиц, поэтому считается, что дает меньше нежелательных реакций и побочек.
Где доступно?
Спутник Лайт: На официальном сайте sputnik-lite.ru указаны адреса по каждому региону.
Аврора-Cov: Поступит в гражданский оборот после получения разрешения Росздравнадзора на выход серии.
Теги: #Вакцина от коронавируса, #Коронавирус, #Спутник Лайт, #Аврова-Cov, #Эпиваккорона-Н