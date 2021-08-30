Что за вакцина?

Спутник-лайт — облегченный вариант самого раскрученного российского препарата от ковида — Спутник V. Главное отличие — он колется однократно и, соответственно, легче переносится. В основе — все тот же аденовирус-носитель, к которому прикрепляется генетическая информация коронавируса. Организм распознает ее и начинает вырабатывать иммунитет.

Аврора-CoV — самая последняя, пятая, вакцина, зарегистрированная в РФ. Ее первое название — Эпиваккорона-Н, прямо указывает на родство с известной уже разработкой Роспотребнадзора и новосибирской лаборатории «Вектор» - вакциной Эпиваккорона. Это синтетическая вакцина, в которую включены искусственные пептиды, а фрагменты коронавируса отсутствуют. В новой версии несколько отдельных белков объединили в один, чем значительно упростили технологию и облегчили состав. По словам гендиректора «Вектора» Рината Максютова, это позволит выпускать по 10 млн доз вакцины ежемесячно, вместо 1,5 млн доз в месяц, как сейчас.