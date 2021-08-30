Сегодня, в 16:58

Электронные сигареты с никотином провоцируют образование сгустков крови

Использование электронных сигарет, содержащих никотин, вызывает немедленное увеличение тромбов в кровеносной системе

photo
Фото: @Pixabay

Использование популярных электронных сигарет, содержащих никотин, провоцирует почти немедленное начало процесса тромбообразования и ухудшение способности малых кровеносных сосудов расширяться и сужаться. Это также увеличивает ритм сердцебиения и повышает артериальное давление, как сообщили на заседании Европейского респираторного сообщества. Никотин способен увеличить уровень гормонов вроде адреналина в крови, что, в свою очередь, повышает формирование кровяных сгустков. 

Небольшое исследование, проведённое учеными из шведского Каролинского института в Стокгольме, проанализировало группу из 22 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые были курильщиками, но в остальном сохраняли здоровье. Результаты показали, что использование электронных сигарет на основе никотина создает целую цепочку почти мгновенных краткосрочных изменений у добровольцев. 

Исследователи обнаружили, в среднем, увеличение на 23% уровня тромбов через 15 минут после употребления электронной сигареты. В норму показатели тромбообразования приходили через 60 минут. Также отмечалось увеличение уровня сердцебиение со средних 66 ударов в минуту до 73. Наконец, вырастали и показатели артериального давления — со средних 108 мм ртутного столба до 117. Всего этого не наблюдалось среди добровольцев, которые употребляли электронные сигареты без содержания никотина. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 часа назад

Олег Сенцов: Герои нужны всем. Но – мертвые

Расследование 2 часа назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 5 дней назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Здоровье 2 часа назад

Легче, доступнее, надежнее: чем новые вакцины от коронавируса отличаются от аналогов

Здоровье 1 день назад

63% москвичей считают, что ведут здоровый образ жизни

Здоровье 1 день назад

Эксперты: Закон о заражении ВИЧ и ИППП устарел и снимает личную ответственность за здоровье

Рецепты 2 дня назад

По щучьему веленью: Волшебные рецепты от Оксаны Сташенко

Здоровье 2 дня назад

Гинеколог: Оральные контакты являются лидерами среди причин, приводящих к заражениям гонореей и хламидиозом

Здоровье 2 дня назад

Изучена эффективность хирургических масок для защиты от ковида

Здоровье 3 дня назад

Москвичей пригласили в субботу бесплатно сдать анализы на половые инфекции

Здоровье 4 дня назад

Германия и ВОЗ открыли центр по оперативному реагированию на новые пандемии

Здоровье 5 дней назад

"Конец сентября – зона риска": Третий в списке ЕР заявил о вспышке ковида после выборов

Здоровье 5 дней назад

Михаил Мурашко взялся пугать

Здоровье 6 дней назад

Минимум заболевших COVID-19 с конца июня в РФ: что будет дальше

Здоровье 6 дней назад

Три основных негативных качества "дельта"-штамма коронавируса

Здоровье 6 дней назад

Суточное число выздоровевших от ковида в РФ превышает число заболевших

Здоровье 6 дней назад

50% родителей детей до 17 лет привились от коронавируса

Здоровье 1 неделю назад

Переносят лихорадку западного Нила: реакция россиян на появление новых опасных комаров

Здоровье 1 неделю назад

Резкий спад суточных показателей по заболеваемости COVID-19 фиксируется в Питере и по России

Здоровье 1 неделю назад

Тест. Насколько хорошо вы знаете основные принципы здорового образа жизни

Психология 1 неделю назад

Проверь свой IQ. Тест №3

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика