Электронные сигареты с никотином провоцируют образование сгустков крови

Использование популярных электронных сигарет, содержащих никотин, провоцирует почти немедленное начало процесса тромбообразования и ухудшение способности малых кровеносных сосудов расширяться и сужаться. Это также увеличивает ритм сердцебиения и повышает артериальное давление, как сообщили на заседании Европейского респираторного сообщества. Никотин способен увеличить уровень гормонов вроде адреналина в крови, что, в свою очередь, повышает формирование кровяных сгустков.

Небольшое исследование, проведённое учеными из шведского Каролинского института в Стокгольме, проанализировало группу из 22 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые были курильщиками, но в остальном сохраняли здоровье. Результаты показали, что использование электронных сигарет на основе никотина создает целую цепочку почти мгновенных краткосрочных изменений у добровольцев.

Исследователи обнаружили, в среднем, увеличение на 23% уровня тромбов через 15 минут после употребления электронной сигареты. В норму показатели тромбообразования приходили через 60 минут. Также отмечалось увеличение уровня сердцебиение со средних 66 ударов в минуту до 73. Наконец, вырастали и показатели артериального давления — со средних 108 мм ртутного столба до 117. Всего этого не наблюдалось среди добровольцев, которые употребляли электронные сигареты без содержания никотина.