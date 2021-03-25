Михаил Мурашко взялся пугать

Не так давно глава российского Минздрава Михаил Мурашко добавил сомнений в копилку тех, кто с самого начала сомневается, ставить прививку от коронавируса, или все-таки повременить с этим ответственным решением. Причем, судя по прежним высказываниям чиновника, а также по риторике других представителей федеральных властей, Кремль пытается добиться совершенно противоположного эффекта.

Так, глава ведомства сообщил, что «после перенесенного коронавируса в течение последующих шести месяцев после лечения и выздоровления у людей резко возрастает риск смерти».

На эти слова министра одним из первых отреагировал журналист Дмитрий Севрюков, отметивший, что подобная риторика явно не добавит спокойствия и без того напуганной общественности. Более того, по мнению эксперта, Михаил Мурашко своими словами фактически дал огромному числу россиян повод в очередной раз задуматься над тем, стоит ли им вакциницироваться, тем самым дополнительно нагружая организм, если ранее они уже перенесли коронавирусную инфекцию. Фактически, подчеркивает Севрюков, с учетом нынешнего положения дел в российском здравоохранения, последствия таких заявлений могут быть весьма серьезными.

«Мурашко неожиданно взялся пугать перспективами смерти уже не во время болезни коронавирусом, о чем и без министра свидетельствует напряженная статистика, а в последующие шесть месяцев после выздоровления.

Из выступления главы Минздрава следует, что он имел ввиду необходимость глубокой диспансеризации для всех, кто переболел ковидом. Однако сгущение красок министром может иметь и другой эффект: например, под вопросом оказывается призыв к россиянам скорее вакцинироваться, даже несмотря на недавно перенесенный недуг. После столь сурового предупреждения Мурашко и его новой вводной про угрозу летального исхода в течение полугода после выписки многие граждане наверняка засомневаются в необходимости дополнительно нагружать организм еще и вакциной, которая ведь тоже является разновидностью заражения, хотя и дозированного.

Кроме того, столь пессимистичное выступление министра здравоохранения про повышенный риск смертности на длительном временном отрезке перед выборами смотрится совсем уж неуклюже и не жизнеутверждающе. Конечно, предупрежден - значит, вооружен, но слова министра выглядят уж слишком апокалиптично, а подсказанный тем же Мурашко путь к спасению в виде тщательных медицинских обследований едва ли сильно успокоит граждан, тем более с учетом всех реалий отечественного здравоохранения», - пишет журналист в своем авторском Telegram-канале.