Три основных негативных качества "дельта"-штамма коронавируса

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявили, что в регионах России наблюдается значительное преобладание «дельта»-штамма коронавирусной инфекции. О том, какие опасности несет в себе штамм «дельта» и что удалось выяснить о нем, рассказал врач Николай Каравашкин.

В разговоре с телеграм-каналом «Давыдов.Мнения» он отметил, что «дельта»-штамм является очень агрессивным вариантом с сокращенным инкубационным периодом, а также рассказал, что дети и подростки, которые ранее практически всегда переносили COVID-19 бессимптомно, теперь все чаще болеют с полным комплектом симптомов.

«Штамм «дельта» был впервые описан в Индии в декабре 2020 года и с тех пор активно распространился в более чем сотне стран мира (зафиксирован также в регионах России).

У «дельты» выделяются три основных негативных качества. Первое - короткий инкубационный период. Второе - у заболевших чаще развивается острая дыхательная недостаточность и увеличивается объем поражения легких. Третье - более симптомно болеют теперь дети и подростки.

Если раньше дети болели в основном бессимптомно, то сейчас количество бессимптомных форм стало в два раза меньше. Сейчас чаще отмечаются формы заболевания с симптомами. Заболевание детей ранее протекало более легко. Сейчас мы отмечаем более тяжелое течение при заражении детей.

Мутируемый «дельта»-штамм характеризуется тем, что инкубационный период у него сокращен в 2-2,5 раза. От момента заражения до появления клинических симптомов проходит в два раза меньше времени. Раньше 10-14 дней, сейчас 4-5 дней. И дети представляют угрозу при заражении как переносчики инфекции.

Статистика по заболеваемости штаммом «дельта» носит относительный характер, потому что далеко не у всех проводится верификация штаммов. Мы определяем и направляем в специализированные лаборатории, поэтому судить о проценте достаточно сложно. Но для нас принципиальной разницы это не имеет. Потому что дальнейшая схема лечения абсолютно одинакова», - рассказал Николай Каравашкин.